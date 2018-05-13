Соцсети: житель Барнаула во сне задавил месячного ребенка

В Барнауле в пятницу, 11 мая, в одной из квартир дома №44 по улице Островского произошла трагедия — отец во сне задавил новорожденную дочку, рассказывают в паблике "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что мужчина был пьян. "Когда мать ребенка вернулась домой, она обнаружила спящего мужа и рядом лежащую дочь без признаков жизни. Она бросилась на улицу и начала звать на помощь. Приехавшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка", — говорится в сообщении паблика.