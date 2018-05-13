Российская исполнительница Юлия Самойлова в телевизионном эфире "Первого канала" в субботу вечером, 12 мая, заявила, что в полуфинале песенного конкурса "Евровидение" не было никакой политической подоплеки.

"Я посмотрела сейчас, потому что я специально не слушала, как я спела. Я знаю свои косяки и вижу уйму ошибок", — сказала Самойлова в эфире программы "Пусть говорят".

"Я думаю, что все справедливо. Я не вижу ничего политического, и было много сильных вокалистов, которые не прошли в финал", — добавила она.

Самойлова также подчеркнула, что "Евровидение" — конкурс музыки и вокала, а не семейных ценностей. В заключение своей речи она призвала оценить ее вокальные способности.

Ранее мать Юлии Самойловой обвинила ее коллег в провале на "Евровидении". Она заявила, что ее дочь была сломлена задолго до своего выступления, поскольку над ее клипом смеялся весь мир.