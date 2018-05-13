Российская исполнительница Юлия Самойлова в телевизионном эфире "Первого канала" в субботу вечером, 12 мая, заявила, что в полуфинале песенного конкурса "Евровидение" не было никакой политической подоплеки.
"Я посмотрела сейчас, потому что я специально не слушала, как я спела. Я знаю свои косяки и вижу уйму ошибок", — сказала Самойлова в эфире программы "Пусть говорят".
"Я думаю, что все справедливо. Я не вижу ничего политического, и было много сильных вокалистов, которые не прошли в финал", — добавила она.
Самойлова также подчеркнула, что "Евровидение" — конкурс музыки и вокала, а не семейных ценностей. В заключение своей речи она призвала оценить ее вокальные способности.
Ранее мать Юлии Самойловой обвинила ее коллег в провале на "Евровидении". Она заявила, что ее дочь была сломлена задолго до своего выступления, поскольку над ее клипом смеялся весь мир.
Комментарии
Столько деньжищ вбухали. Лучше больным детям помогли.
Пожалуй, самое жалкое выступление от России. Когда путают задачи и цели всегда такой результат. Нехороший осадок от содеянного. Несчастная девочка.
Так то Путину надо ей утешительный приз в десяток миллионов выдать, пусть утешится, вдруг девочка сломается, голос там пропадет или не дай бог руки наложит, этож не народ, который все выдержит.