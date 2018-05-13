В Тальменском районе Алтайского края сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля "скорой помощи", сообщает ГУ МВД по региону.

"Накануне ночью в селе Ларичиха неизвестные лица из гаража сельской администрации угнали автомобиль УАЗ, принадлежащий Тальменской центральной районной больнице", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в гараж проникли через входную дверь, взломав навесной замок. Автомобиль был обнаружен в лесном массиве в нескольких километрах от места угона.

В этот же день по подозрению в совершении угона был задержан местный житель 1973 года рождения. "Отрицать свою вину мужчина не стал", — отмечает ведомство.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.