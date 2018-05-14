Фото: avito.ru
Двухуровневую четырехкомнатную квартиру продают в кирпичной семиэтажке на улице Никитина в центре Барнаула за 8,75 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Закрытая, охраняемая территория, видеонаблюдение, консьерж", — описывает автор объявления достоинства дома, где расположено жилье. На первом уровне квартиры находятся холл, кухня-столовая, зал с лоджией и санузел.
На втором уровне – три спальни, гардеробная, санузел.
"Вся встроенная мебель (кухня, шкафы, бытовая техника) остается в квартире. В дополнение к квартире: подземная парковка на два автомобиля и погребная ячейка (все входит в указанную цену)", — также говорится в объявлении.
Комментарии
кухня узкая
в кухне телек для фото из розетки выключили и провода спрятали?
в детской наоборот розетка под потолком
в спальне тройник на тумбочке - беда
чугунные батареи под лестницей и в комнатах - мило так
плитка в подъезде - вообще жесть