Фото: avito.ru

Двухуровневую четырехкомнатную квартиру продают в кирпичной семиэтажке на улице Никитина в центре Барнаула за 8,75 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Закрытая, охраняемая территория, видеонаблюдение, консьерж", — описывает автор объявления достоинства дома, где расположено жилье. На первом уровне квартиры находятся холл, кухня-столовая, зал с лоджией и санузел.

На втором уровне – три спальни, гардеробная, санузел.

"Вся встроенная мебель (кухня, шкафы, бытовая техника) остается в квартире. В дополнение к квартире: подземная парковка на два автомобиля и погребная ячейка (все входит в указанную цену)", — также говорится в объявлении.