Строительство нескольких яслей-садов запланировано в Алтайском крае

В Алтайском крае запланировали строительство нескольких яслей-садов в Новоалтайске, Камне-на-Оби, ЗАТО Сибирский, а также Бийске, пишет "Алтайская правда".

В Новоалтайске возведут двухэтажный ясли-сад на 280 мест. Сейчас ищут проектировщика, начальная цена контракта для которого составила 5,9 млн рублей, которые выделят из краевого бюджета.

В Камне-на-Оби ясли-сад будет рассчитан на 200 мест. Контракт для проектировщиков оценили в 4,4 млн рублей.

В Сибирском построят аналогичное учреждение на 140 мест. Начальная цена контракта на проект — 3,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Бийске должно начаться строительство ясли-сада на 220 мест.