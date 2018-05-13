Lamborghini Huracan, подаренный Папе Римскому Франциску, был продан на торгах аукционного дома Sotheby's в Монако за €715 тысяч, сообщает RT со ссылкой на агентство ANSA.

Полученные в результате продажи автомобиля средства будут переданы на благотворительные цели, в частности, на помощь христианским беженцам, которые были вынуждены покинуть Ирак из-за действий террористических организаций.

Такой подарок Папе Римскому преподнесла итальянская автомобилестроительная компания.