Lamborghini Huracan, подаренный Папе Римскому Франциску, был продан на торгах аукционного дома Sotheby's в Монако за €715 тысяч, сообщает RT со ссылкой на агентство ANSA.
Полученные в результате продажи автомобиля средства будут переданы на благотворительные цели, в частности, на помощь христианским беженцам, которые были вынуждены покинуть Ирак из-за действий террористических организаций.
Такой подарок Папе Римскому преподнесла итальянская автомобилестроительная компания.
Venduta all'asta per 715 mila euro la #Lamborghini bianca che era stata donata a @Pontifex_it https://t.co/MrTsvHBwXd— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 12, 2018
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