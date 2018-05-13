Первый китайский авианосец отправился в тестовое плавание

Первый авианосец китайского производства покинул порт базирования и отправился в тестовое плавание, пишут "Известия" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Авианосец Type 001A начал плавание в 07:00 по местному времени (02:00 мск). Он был спущен на воду в апреле прошлого года после строительства, которое заняло четыре года.

Длина корабля составляет 315 м, ширина — 75 м, общий вес — 70 тыс. тонн.

Авианосец может развивать скорость около 30 морских узлов. На борту могут одновременно базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).

На вооружении Китая также находится авианосный боевой корабль "Ляонин", который был построен на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг".