Подростки устроили прыжки через Вечный огонь

Пользователей Сети возмутило, как спустя всего несколько дней после празднования Дня Великой Победы подростки в Великом Новгороде прыгали через Вечный огонь, сообщает РЕН ТВ.

Видео под названием "Еще вчера эти ребята шли в Бессмертном полку" появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как несколько подростков прыгают через Вечный огонь.

Ролик вызвал возмущение среди местных жителей. Некоторые предложили как следует наказать детей, другие же посоветовали организовать этим школьникам встречу с ветеранами.