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Первая волна отключений горячей воды стартует в Барнауле с понедельника, 14 мая. Под отключение попадают горожане, которых обслуживает ТЭЦ-3.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, сначала в контуре ТЭЦ-3 проведут гидравлические испытания тепловых сетей, а с 24 мая начнется ремонт трубопроводов и теплофикационного оборудования.
В итоге горячей воды в контуре ТЭЦ-3 не будет до 6 июня.
В городской администрации указывали, что в контур ТЭЦ-3 попадают:
- Индустриальный район — в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник;
- Ленинский район — в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии;
- Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах ул. 2-я Северо-Западная — А.Петрова до ул. Северо-Западной;
- В центральной части города — улицы Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспекты Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.
Вторая волна отключений горячей воды в краевой столице начнется 18 июня. С этого дня до 27 июня пройдут гидравлические испытания в контуре ТЭЦ-2, а ремонтная кампания продлится с 28 июня по 11 июля.
Контур ТЭЦ-2:
- Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;
- проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;
- Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;
- проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова;
- В центральной части Барнаула горячей воды не будет на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежной. Также будет ограничено горячее водоснабжение зданий в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и пер. Трудовой.
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