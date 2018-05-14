Фото: rostovgazeta.ru

Первая волна отключений горячей воды стартует в Барнауле с понедельника, 14 мая. Под отключение попадают горожане, которых обслуживает ТЭЦ-3.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, сначала в контуре ТЭЦ-3 проведут гидравлические испытания тепловых сетей, а с 24 мая начнется ремонт трубопроводов и теплофикационного оборудования.

В итоге горячей воды в контуре ТЭЦ-3 не будет до 6 июня.

В городской администрации указывали, что в контур ТЭЦ-3 попадают:

Индустриальный район — в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник;

Ленинский район — в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии;

Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах ул. 2-я Северо-Западная — А.Петрова до ул. Северо-Западной;

В центральной части города — улицы Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспекты Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.

Вторая волна отключений горячей воды в краевой столице начнется 18 июня. С этого дня до 27 июня пройдут гидравлические испытания в контуре ТЭЦ-2, а ремонтная кампания продлится с 28 июня по 11 июля.

Контур ТЭЦ-2: