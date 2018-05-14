Иллюстрация: barnaul.org
Глава Барнаула Сергей Дугин подписал постановление, которым утвердил состав комиссии по выдаче разрешений на право использования герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в коммерческих целях.
Состав профильной комиссии выглядит так:
- Вячеслав Химочка — заместитель главы администрации города по экономической политике, председатель комиссии;
- Александр Пугач — председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, заместитель председателя комиссии;
- Наталья Климова — ведущий специалист комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, секретарь комиссии;
- Дмитрий Ворсин — депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию);
- Юрий Ряполов — депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию);
- Андрей Третьяков — начальник отдела развития предпринимательства комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда;
- Екатерина Шаповалова — председатель правового комитета.
Первый герб города Барнаула утвердили еще в 1846 году. Тогда он представлял собой щит французской геральдической формы с закруглёнными нижними углами и выступающим в середине основания остриём. Щит делился на две части. На верхней был изображен белый скачущий конь на зелёном фоне — основной элемент герба Томской губернии, так как до 1917 года наш город относился именно к ней.
Конь был символом тяговой и транспортной силы в горной промышленности и сельском хозяйстве. А в нижней части герба на голубом фоне среди серебряных горных пород красовалась красная дымящая печь — символ сереброплавильного производства Акинфия Демидова, благодаря которому город экономически вырос и стал заметным игроком на промышленном рынке Российской империи в XVIII — XIX веках.
В советское время герб поменяли. На нем изобразили три золотые трубы с дымом. Затем, уже в современной России, герб краевой столицы продолжил меняться. Возникли споры о том, что необходимо исключить из изображения "подчиненность" Томской губернии. В итоге решением Барнаульской городской Думы от 26 декабря 2016 года были утверждены современное действующее описание герба города Барнаула и его изображения. Теперь отменяется деление герба на две части. До 2030 года установлен переходный период использования герба. В это время допускается использование как нового изображения, так и более привычного.
Комментарии
Каждой бабке на Докучайке по гербу на ведро, и чек на 6% за озолотение!
Герб надо менять. Сверху лестница, плавно сползающая в ТЦ внизу. Сбоку река Пивоварка из полторашек.
14.05.2018 07:17
Пионер
пилу с прибоем ещё нада не забыть
Вдуматься только, 7 человек будут получать зарплату из бюджетных средств за то, что будут решать кому можно использовать герб .
И в чем логика решения убрать разделение герба на части, но оставить в небе над печью лошадь?
Очень многие думают,
Что они умеют летать
Лебеди очень многие.
Ласточки очень многие,
И очень немногие думают,
Что умеют летать
Лошади очень многие,
Лошади четвероногие
Но только лошади Летают вдохновенно
Иначе лошади Разбились бы мгновенно.
И разве стаи белокрылых лебедей
Поют, как стаи белокрылых лошадей?
Но только лошади
Летать умеют чудно, -
Очень
Лошади прожить без неба
Трудно
И разве стаи лошадиных лебедей
Грустят, как стаи лебединых лошадей?