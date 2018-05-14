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Глава Барнаула Сергей Дугин подписал постановление, которым утвердил состав комиссии по выдаче разрешений на право использования герба города Барнаула юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в коммерческих целях.

Состав профильной комиссии выглядит так:

Вячеслав Химочка — заместитель главы администрации города по экономической политике, председатель комиссии;

Александр Пугач — председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, заместитель председателя комиссии;

Наталья Климова — ведущий специалист комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, секретарь комиссии;

Дмитрий Ворсин — депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию);

Юрий Ряполов — депутат Барнаульской городской Думы (по согласованию);

Андрей Третьяков — начальник отдела развития предпринимательства комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда;

Екатерина Шаповалова — председатель правового комитета.

Первый герб города Барнаула утвердили еще в 1846 году. Тогда он представлял собой щит французской геральдической формы с закруглёнными нижними углами и выступающим в середине основания остриём. Щит делился на две части. На верхней был изображен белый скачущий конь на зелёном фоне — основной элемент герба Томской губернии, так как до 1917 года наш город относился именно к ней.

Конь был символом тяговой и транспортной силы в горной промышленности и сельском хозяйстве. А в нижней части герба на голубом фоне среди серебряных горных пород красовалась красная дымящая печь — символ сереброплавильного производства Акинфия Демидова, благодаря которому город экономически вырос и стал заметным игроком на промышленном рынке Российской империи в XVIII — XIX веках.

В советское время герб поменяли. На нем изобразили три золотые трубы с дымом. Затем, уже в современной России, герб краевой столицы продолжил меняться. Возникли споры о том, что необходимо исключить из изображения "подчиненность" Томской губернии. В итоге решением Барнаульской городской Думы от 26 декабря 2016 года были утверждены современное действующее описание герба города Барнаула и его изображения. Теперь отменяется деление герба на две части. До 2030 года установлен переходный период использования герба. В это время допускается использование как нового изображения, так и более привычного.