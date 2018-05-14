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Эксперты составили рейтинг самых продаваемых смартфонов текущего года – лидерство в топе уверенно держит продукция компании Apple, сообщает ФАН.

Так, первое место у iPhone X – флагмана Apple. Далее идут iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 7.

Пятое место занял смартфон китайской компании Xiaomi — Redmi 5A.

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А вот устройства Samsung Galaxy S9 и S9 Plus заняли шестое и седьмое места в данном рейтинге.