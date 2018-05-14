Фото: v-device.ru
Эксперты составили рейтинг самых продаваемых смартфонов текущего года – лидерство в топе уверенно держит продукция компании Apple, сообщает ФАН.
Так, первое место у iPhone X – флагмана Apple. Далее идут iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 7.
Пятое место занял смартфон китайской компании Xiaomi — Redmi 5A.
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А вот устройства Samsung Galaxy S9 и S9 Plus заняли шестое и седьмое места в данном рейтинге.
Комментарии
Чё за бред? Хотите сказать что эплов Х продано больше чем смартфонов любого другого бренда? Телефон стоит 80 тыр. Из них процентов 90 это просто понт. В Алтайском крае чтобы купить такой нужно потратить 4 средние зарплаты. Не верю.
По результатам опроса в Москве и Питере поди ?