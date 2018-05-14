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Топ самых продаваемых смартфонов 2018 года

, ИА "Амител"
Лидером рейтинга ожидаемо является продукция компании Apple

Фото: v-device.ru

Эксперты составили рейтинг самых продаваемых смартфонов текущего года – лидерство в топе уверенно держит продукция компании Apple, сообщает ФАН.

Так, первое место у iPhone X – флагмана Apple. Далее идут iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 7.

Пятое место занял смартфон китайской компании Xiaomi — Redmi 5A.

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А вот устройства Samsung Galaxy S9 и S9 Plus заняли шестое и седьмое места в данном рейтинге.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.05.2018 08:32
- гость -

Чё за бред? Хотите сказать что эплов Х продано больше чем смартфонов любого другого бренда? Телефон стоит 80 тыр. Из них процентов 90 это просто понт. В Алтайском крае чтобы купить такой нужно потратить 4 средние зарплаты. Не верю.

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14.05.2018 08:40
- гость -

По результатам опроса в Москве и Питере поди ?

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