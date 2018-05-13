Главной темой агрофорума "День сибирского поля" станет вопрос кадров

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев заявил, что одним из векторов деловой программы предстоящего агрофорума "День сибирского поля" станет кадровая тематика, сообщается на официальном сайте региона.

На совещании с руководителями и менеджерами агроснабженческих компаний региона Чеботаев также рассказал, что по поручению губернатора края Александра Карлина в этом году разработан проект концепции непрерывного аграрного образования "Агроинтеграция", который также обсудят на агрофоруме.

Отмечается, что в программу войдут и другие важные для сельского хозяйства Алтайского края темы. Например, использование геоинформационных технологий в производстве, органическое земледелие, экспорт продукции.

В регионе продолжается регистрация компаний, планирующих представить свою продукцию на агрофоруме. Процедуру можно пройти на сайте Сибирского агропарка. "День сибирского поля" состоится 20-21 июня