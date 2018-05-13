СМИ: напавший на прохожих в Париже был выходцем из России

На прохожих в Париже напал выходец из Чечни в возрасте около 20 лет, сообщает RT со ссылкой на Europe1 со ссылкой на источники.

По данным источников французской радиостанции, мужчина не имел при себе никаких документов, его личность удалось установить по отпечаткам пальцев.

Как сообщает радиостанция RTL, родители напавшего на прохожих взяты под стражу.

Вечером 12 мая неизвестный с криками "Аллах Акбар" напал с ножом на прохожих в центре Парижа у здания Парижской оперы. В результате погиб один человек, еще четверо ранены. Полиция ликвидировала нападавшего.

Одна из террористических группировок уже взяла на себя ответственность за нападение.