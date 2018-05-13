Журналисты разыскали крымскую пенсионерку, которой премьер-министр Дмитрий Медведев в 2016 году на вопрос про пенсии сказал "денег нет" и всем собравшимся посоветовал "держаться", пишет ZNAK.

Женщину, которая живет в 20 километрах от Феодосии в селе Новопокровка, зовут Анна Буянова. Она рассказала, что после вопроса Медведеву пенсию ей так и не подняли.

"Сначала обещали. Сказали, что 11 тыс. будет. Но в итоге в апреле прошлого года сделали только надбавку к прожиточному минимуму. И теперь вместо 8 тыс. 58 рублей я получаю 8,5 тысяч. Но это не индексация", — пояснила Буянова.

Женщина живет за счет подсобного хозяйства, продавая на рынке то, что сама смогла произвести.

"Денег больше получаешь, а идешь в магазин: все потратил — ничего не купил. Но с 1 января 2019 года, как они обещают, будет снова пересмотр прожиточного минимума: самая маленькая пенсия будет 12 тысяч рублей. Так в Собесе сказали. Вот, ждем", — рассказала пенсионерка.

Также она высказалась по поводу назначения Медведева на пост премьер-министра: "У меня на днях прям сердце екнуло. По телевизору показали, как Путин ему руку жмет. И я поняла: "Опять будет".