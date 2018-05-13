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Новости

Пенсионерку, которой Медведев посоветовал "держаться", разыскали журналисты

, ИА "Амител"
Она рассказала, что после вопроса Медведеву пенсию ей так и не подняли

Фото: memepedia.ru

Журналисты разыскали крымскую пенсионерку, которой премьер-министр Дмитрий Медведев в 2016 году на вопрос про пенсии сказал "денег нет" и всем собравшимся посоветовал "держаться", пишет ZNAK

Женщину, которая живет в 20 километрах от Феодосии в селе Новопокровка, зовут Анна Буянова. Она рассказала, что после вопроса Медведеву пенсию ей так и не подняли.

"Сначала обещали. Сказали, что 11 тыс. будет. Но в итоге в апреле прошлого года сделали только надбавку к прожиточному минимуму. И теперь вместо 8 тыс. 58 рублей я получаю 8,5 тысяч. Но это не индексация", — пояснила Буянова.

Женщина живет за счет подсобного хозяйства, продавая на рынке то, что сама смогла произвести.

"Денег больше получаешь, а идешь в магазин: все потратил — ничего не купил. Но с 1 января 2019 года, как они обещают, будет снова пересмотр прожиточного минимума: самая маленькая пенсия будет 12 тысяч рублей. Так в Собесе сказали. Вот, ждем", — рассказала пенсионерка. 

Также она высказалась по поводу назначения Медведева на пост премьер-министра: "У меня на днях прям сердце екнуло. По телевизору показали, как Путин ему руку жмет. И я поняла: "Опять будет".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.05.2018 15:24
- гость -

Люди еще на что то надеются?????Такой гнилой влсти за свои 50 лет жизни не припомню(((

0  0
13.05.2018 15:30
- гость -

Ты, смотри, и правда держится
Спасибо ведмедеву - поддержал добрам словом. А так бы хана бабке...

0  0
13.05.2018 15:30
- гость -

Вот из-за таких неудачьников как она у Нас и средние пенсии низкие!

0  0
13.05.2018 15:37
- гость -

13.05.2018 15:24
- гость -

В 1991 году надо было об этом думать, а не у видика сидеть

0  0
13.05.2018 15:40
- гость -

Мужчина живет в среднем 65 лет и его на пенсию хотят отправлять в 65 лет. Нефть сейчас 77, бюджет рассчитывали на 40 долларов. Где деньги Зин? Медведева на стройку, пускай работает под дождем и холодом до 65 лет.

0  0
13.05.2018 15:43
Мимопроходящий

Амик! Поаккуратней с публикацией подобных новостей противоправительственных. А то забанят ваш сайт за разжигание оппозиционной ереси.

0  0
13.05.2018 15:43
- гость -

От корыта с миллиардами никто не уйдет сам, только силой можно оттащить.

0  0
13.05.2018 15:55
- гость -

Скоро после 60 выгоднее будет в тюрьму сесть, там макароны и тепло, чем сидеть на воле голодным до 65 лет.

0  0
13.05.2018 15:55
Дима

Твари. Вилы. Расстрел.

0  0
13.05.2018 16:27
- гость -

Хоть запишитесь лучше не буд

0  0
13.05.2018 16:30
- гость -

Хорошо, что у нас в стране все по закону и с каждым днем все лучше и краше.

0  0
13.05.2018 16:31
- гость -

15:37) Пошел нх)

0  0
13.05.2018 17:12
Буська

А чем она лучше других пенсионеров России? В 1991 году ей было больше 30, т.е. 12 лет, как у неё уже должна была быть на руках трудовая книжка. Она имела полное право собрать справки о средней зарплате за 5 тех лет и получать соответствующую заработку пенсию, или она и тогда дурака валяла ...тильки для себэ...

0  0
13.05.2018 17:18
Пионер

В Крыму за Путина проголосовало 92%. Эта та пенсия, которую вы заслужили.

0  0
13.05.2018 17:26
- гость -

13.05.2018 16:31
- гость -

Правда глаза колет? Мне нынешняя власть нравится больше, чем какая-либо другая за мои 50 лет. Я нашел и себя, и свое место в жизни. А ты изливайся в интернетах.

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