Посольство России запросило данные о гражданстве нападавшего в Париже

Посольство России в Париже запросило французские власти о гражданстве мужчины, напавшего с ножом на прохожих в центре города, сообщает РИА Новости.

"Мы запросили у французских властей информацию о гражданстве нападавшего, ждем ответа", — заявил представитель дипмиссии.

Ранее СМИ сообщили, что атаку совершил 21-летний выходец из России, уроженец Чечни.

12 мая мужчина напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника, его родители задержаны.