Посольство России запросило данные о гражданстве нападавшего в Париже

Посольство России в Париже запросило французские власти о гражданстве мужчины, напавшего с ножом на прохожих в центре города, сообщает РИА Новости.
"Мы запросили у французских властей информацию о гражданстве нападавшего, ждем ответа", — заявил представитель дипмиссии.
Ранее СМИ сообщили, что атаку совершил 21-летний выходец из России, уроженец Чечни.
12 мая мужчина напал с ножом на прохожих в Париже. Один человек погиб, четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника, его родители задержаны.
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Вывсевреиенастамнет.
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