Сотрудники полиции Барнаула задержали подозреваемого в попытке кражи денег из мебельного магазина, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, в конце апреля в мебельный магазин пришел покупатель, который попросил помощи в выборе товара у продавца. Вместе они ушли на склад.

"В это время другой посетитель магазина свободным доступом пытался похитить из кассы 5000 рублей, но, увидев возвращающегося со склада продавца, бросил денежные средства и скрылся", — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый в попытке кражи был задержан. Им оказался 30-летний житель Алтайского края. "Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело", — отметили в ведомстве.