Мешки с деньгами нашли у главы питерского Ростехнадзора

В Санкт-Петербурге арестован глава Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков, сообщает РИА Новости.

Чиновник подозревается мошенничестве и хищении 4,7 миллиарда рублей. При обыске в его доме были обнаружены мешки с деньгами, десятки элитных часов и украшений, и не только это.

По версии следствия, Слабиков осуществлял общее покровительство некоторых компаний, а именно защищал их от различного рода проверок и помогал попасть в реестр саморегулируемых организаций.

За это, как отмечается, бизнесмены платили чиновнику крупные суммы денег.

Средства Слабиков пытался легализовать различными способами, в том числе — через бизнес дочери. В частности, часть средств была ею вложена в приобретение земельных участков, а также строительство спорткомплекса Sunpark на берегу Среднего Суздальского озера и мини-отеля.

Отмечается, что члены семьи Слабикова владеют недвижимостью и другими ценными активами, стоимость которых многократно превышает их совокупный доход за долгое время.

Решением суда чиновник заключен под стражу до 9 июля. Обвиняемый частично признал вину, настаивая на переводе под домашний арест.