Представительница России на песенном конкурсе "Евровидение-2018" Юлия Самойлова в своем Instagram анонсировала скорый выход своей книги.
"Дальше ждет много нового, интересного: книга, альбом... клип, скоро...", — предупредила свой поклонников Самойлова.
Также она поздравила победительницу конкурса — израильтянку Нетту Борзилай: "Netta! Молодец! Поздравляю тебя с победой на Евровидении! Она твоя по праву! Я счастлива! Честно! Спасибо за такой великолепный опыт, спасибо за людей, за поддержку и ваши отзывы, за движение вперед!".
Напомним, Самойлова не прошла в финал конкурса, выбыв из него на стадии полуфинала.
Netta! Молодец! Поздравляю тебя с победой на Евровидении! Она твоя по праву! Я счастлива! Честно! Спасибо за такой великолепный опыт, спасибо за людей, за поддержку и ваши отзывы, за движение вперёд! Дальше ждёт много нового, интересного: книга, альбом.. клип🌙скоро... #ЮлияСамойлова #JuliaSamoylova #Eurovision2018 #Евровидение2018 #Россия #Russia #Allaboard #Portugal #Португалия #Eurovisionsong #iwontbreak #поздравляю #winner
Комментарии
Бедная, несчастная девушка. Стоило ли так себя выставлять. Не очень хорошо, когда власть поступает таким образом со своими жителями, выдавая желаемое за действительное. Впрочем все уже давно привыкли и не реагируют должным образом.