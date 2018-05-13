Представительница России на песенном конкурсе "Евровидение-2018" Юлия Самойлова в своем Instagram анонсировала скорый выход своей книги.

"Дальше ждет много нового, интересного: книга, альбом... клип, скоро...", — предупредила свой поклонников Самойлова.

Также она поздравила победительницу конкурса — израильтянку Нетту Борзилай: "Netta! Молодец! Поздравляю тебя с победой на Евровидении! Она твоя по праву! Я счастлива! Честно! Спасибо за такой великолепный опыт, спасибо за людей, за поддержку и ваши отзывы, за движение вперед!".

Напомним, Самойлова не прошла в финал конкурса, выбыв из него на стадии полуфинала.