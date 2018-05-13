Компания Павла Дурова разработала и приступила к тестированию Telegram Passport — виртуального паспорта, предназначенного для идентификации пользователей в Telegram Open Network (TON), пишет "Газета.Ru".

TON — новый проект Павла и Николая Дуровых, который своим масштабом многократно превосходит социальную сеть "ВКонтакте". С технологической точки зрения, TON — это продвинутая версия даркнета, то есть распределенная пиринговая сеть со скрытыми IP-адресами, работающая поверх сети интернет.

По сути, это амбициозная альтернатива Всемирной паутине. Впрочем, как считают российские эксперты, даже сама концепция Telegram Passport вступает в конфликт как минимум с одним законодательством — российским, не говоря уже о TON.

Отмечается, что особенности TON позволяют ей не зависеть от национальных интернет-регуляторов. С идеологической точки зрения — это уменьшенная криптоверсия всемирной паутины практически со всеми ее элементами.

В TON входят:

1) Криптовалюта валюта Gram и платежная система TON Blockchain (вместо Mastercard, VISA и PayPal)

2) Средство обмена сообщениями, файлами и контентом — мессенджер Telegram

3) Виртуальный паспорт — TON External Secure ID (Telegram Passport)

4) Децентрализованное торрентоподобное хранилище для файлов и сервисов — TON Storage (вместо облаков Google и Amazon)

5) Своя система поиска по именам TON DNS (вместо мировой Domain Name System)

Эти и еще шесть других сервисов ТON должны обеспечивать работу платформы в любых, даже самых неблагоприятных внешних условиях — при неисправностях, блокировке и даже уничтожении ее отдельных элементов и узлов.

Как сообщают "Ведомости", в данный момент в Telegram началось закрытое обсуждение виртуального паспорта TON External Secure ID. Произошло это с небольшой задержкой, так как согласно плану развития компании Telegram Passport должен был быть реализован еще в первом квартале 2018 года.