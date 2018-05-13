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Глава округа в Свердловской области лишился поддержки "ЕР" после ареста

, ИА "Амител"
Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: 66.ru

Глава Южного управленческого округа Свердловской области Михаил Астахов арестован за взятку в особо крупном размере, сообщает "URA.RU" со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

Сообщается, что в 2014 году чиновник в статусе мэра Каменск-Уральского получил деньги от гендиректора частной строительной компании. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Задержание Астахова утром 12 мая проводили сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области совместно с региональным управлением ФСБ. По версии следствия, Астахов лично и через посредников получал деньги за помощь по своевременному и беспрепятственному принятию строительных работ, которые проводились по двум муниципальным контрактам в Каменске-Уральском.

"С учетом обстоятельств дела органы СКР обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд, рассмотрев представленные материалы, ходатайство удовлетворил", — сообщил изданию старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Астахов возглавлял администрацию Каменска-Уральского с 2008 по 2016 годы. После этого он перешел на должность главы Южноуральского управленческого округа — в его ведении находились 14 муниципальных образований.

Как сообщает ЕАН, свердловские единороссы не будут защищать арестованного Астахова. "Михаил Семенович занимал высокие посты в партии, в частности, он возглавлял нашу организацию в Каменске-Уральском и был членом областного политсовета "Единой России", но эти должности он покинул еще в декабре 2016 года", — сказал изданию источник.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.05.2018 19:55
- гость -

Принципиальное и справедливое решение однопартийцев. Пойманные взяточники - позор партии добрых дел.

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