Возбуждено уголовное дело в отношении депутата горсовета Анапы, который подозревается в убийстве своего знакомого, сообщается на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. По версии следствия, мужчина в ночь на 7 мая застрелил своего знакомого в районе станицы Раевской и скрылся. Погибший был обнаружен прохожими.

Как сообщает "ФедералПресс", убитый мужчина был крестным депутата и еще с начала 2000-х годов задолжал тому два миллиона рублей. Они встретились в кафе, но не нашли общего языка. В результате якобы парламентарий выпустил в мужчину шесть пуль.