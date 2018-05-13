Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже чеченце

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в соцсетях, что напавший на прохожих в Париже уроженец Чечни действительно получил российский паспорт в 14 лет.

"Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый. В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции", — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что молодой человек получил французское гражданство. В связи с этим Кадыров отметил, что Азимов только родился в Чечне, а "взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе".

"Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хасана сложилась бы иначе!" — пришел к выводу Кадыров.

Он также выразил соболезнования семье и родственникам погибшего в результате нападения.