Идею возвращения Крыма раскритиковали на Украине

Украинский писатель и политический деятель Василий Шкляр в эфире Espreso.TV объяснил, почему Украине не нужен Крым, пишет "Газета.Ru".

Шкляр подчеркнул, что проживающие на полуострове люди "в эйфории от того, что они живут в России" и любые попытки вернуть Крым приведут лишь к ненависти с их стороны.

"Мы же в условиях демократии не можем тоталитарными методами ставить их на место: выселять, заселять своими. Это же невозможно. И что с этим Крымом делать? Наша земля — та, которую нация может освоить на уровне своей культуры, духовности. Иначе это серая территория, серая зона, которая тормозит наш прогресс", — пояснил Шкляр свою позицию.

Он также заявил, что украинцы, проживающие в этом регионе, всегда рассматривали Крым как "чужбину", поскольку на данной территории живет много "природных россиян".

"Вот мы все говорим: "Да нет, там наши люди". Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. Зачем мы себя дурим?" — сказал Шкляр.