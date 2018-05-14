ЖК "АдмиралЪ": новый проект о современном жилье на Amic.ru

Новый ЖК "АдмиралЪ" расположился в одном из самых удобных для проживания и молодых районов Барнаула – Индустриальном, в пределах проезда Северный Власихинский (квартал 2009).

Застройка из пяти домов в самое ближайшее время станет достойным украшением этой части города. Морская тематика здесь во всем – от цветовой гаммы до прочих проектных решений.

Презентует "АдмиралЪ" инвестиционно-строительная компания "Союз", уже известная многим барнаульцам рядом успешных проектов на рынке недвижимости.



Сегодня уже заложено основание первых домов нового жилого комплекса, их сдача планируется в текущем, 2018 году. Полное окончание строительства комплекса намечено на 2019 год. Дома в "Адмирале" возводят из железобетонных конструкций – на сегодняшний день это один из самых распространенных, прочных и надежных материалов, используемых в строительстве. Для будущих новоселов предлагаются одно-, двух- и трехкомнатные квартиры различных современных и удобных планировок. В подъездах будут вместительные общие коридоры, лифтовой холл, грузовой и пассажирский лифты, тамбур-шлюзы. Кроме того, район застройки отличается развитой инфраструктурой – здесь находятся одни из самых популярных и современных торговых центров, спортивные организации (спортклуб "Темп", секция детского футбола "Мастербол"), аптеки, объекты социального, культурного и бытового назначения. Не нужно далеко ходить – все будет буквально в шаговой доступности.



"АдмиралЪ" — это удачное сочетание удобства, комфорта и доступности жилья.

Представляем вашему вниманию новый проект от Amic.ru – "АдмиралЪ. Флотилия твоей жизни". Все о деталях застройки, о преимуществах проживания в этом районе и о возможности приобретения квартир на стадии строительства читайте у нас.