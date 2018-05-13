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Омского отца-одиночку посадили на 10 лет за пакетик чая

, ИА "Амител"
В СК не захотели возбуждать дела в отношении лиц, фальсифицировавших материалы уголовного дела

Фото: Новиков с дочерью

Омский областной суд оставил в силе приговор отцу-одиночке, которого обвинили в "контрабанде наркотиков" в пакетике чая из Перу, заказанного через интернет, пишет Om1.ru.

Состоялось заседание президиума Омского областного суда, на котором осужденный Алексей Новиков озвучивал доводы против вынесенного ему приговора. Мужчина уже два года отбывает наказание в колонии строгого режима, но продолжает надеяться на справедливый российский суд, ведь на свободе его ждет четырехлетняя дочь. Мать девочки лишили родительских прав.

Адвокаты недоумевали: в деле не было ни единого доказательства вины обвиняемого, но было много признаков фальсификации вещдоков. К примеру различались бирки: та, которой был опечатан пакет, изъятый у Новикова, от той, что была на пакете в момент его передачи экспертам. В процессе "расследования дела" изменилось и содержимое пакета: исчезла вложенная этикетка на испанском языке с описанием достоинств чая, а "темно-зеленое вещество с мятным запахом" неожиданно превратилось в "коричневое" с запахом "резким, специфическим". Немало вопросов вызывало и видео, в котором почему-то отсутствовал сам момента изъятия и упаковки "подозрительного вещества" и масса других моментов.

Задержали 34-летнего мужчину еще в сентябре 2015 на границе с Казахстаном. Мужчину решили досмотреть. В результате у него нашли пакетик с "веществом растительного происхождения". Как уверяет Новиков, в пакете был обычный травяной чай из Перу, который он заказывал через интернет. Этикетка на испанском языке гласила: "Шесть уникальных трав для профилактики и лечения сахарного диабета". Мужчина даже предложил пограничникам заварить чай, чтобы убедиться, но те отказались и вызвали оперативную группу с кинологом и собакой.

Собаке предложили понюхать пакетик, но тот не учуял ничего криминального. В итоге пограничники решили не составлять акт о привлечении служебной собаки. Упоминания об этом нет и ни в одном протоколе, хотя в самом видео, приобщенном к материалам дела, собака фигурирует.

В итоге пакетик с "веществом темно-зеленого цвета растительного происхождения с характерным запахом мятного чая" (запись из протокола) был изъят у Новикова в присутствии понятых, а сам он отпущен.

Через три месяца мужчину объявили в розыск. Экспертиза ФСКН нашла в чае "искусственные каннабиоиды". В итоге в конце января 2016 силовики задержали Новикова и поместили его в следственный изолятор, предъявив обвинение по статьям "незаконное приобретение наркотических средств" (ч.2. ст. 228 УК РФ) и их "контрабанду наркотиков" (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ).

Адвокат Новикова обратился с заявлениями к прокурору Омской области, ФСБ и Военно-следственный отдел СК России по Омскому гарнизону с заявлением "возбудить уголовные дела в отношении лиц, фальсифицировавших материалы уголовного дела". Однако в возбуждении уголовных дел ему было отказано.

В ноябре 2016 года Новикову огласили приговор: 10 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима.

Областной суд оставил приговор без изменений. На пересмотр в областную кассационную инстанцию дело отправил только Верховный суд.

В итоге 7 мая 2018 года Омский областной суд исключил из обвинения три слова — "приобретение наркотических средств". В силе остались "контрабанда наркотиков" и срок наказания — 10 лет 1 месяц.

Правозащитники сейчас готовят жалобу в Верховный суд РФ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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