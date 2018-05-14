Актер и режиссер Баадур Цуладзе скончался на 84-м году жизни

Актер и режиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе скончался в возрасте 83 лет, передает ТАСС.

Обстоятельства смерти пока не сообщаются. Также пока неизвестна дата прощания.

Артист известен зрителям своими ролями в таких фильмах, как "Приключения Буратино", "Листопад", "Будьте моим мужем".

Баадур Цуладзе окончил в 1961 году режиссерский факультет ВГИК и стал режиссером и актёром киностудии "Грузия-фильм". Он снялся более чем в 90 фильмах, а также выступил режиссером 10 лент.