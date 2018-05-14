Массовую фальсификацию молочной продукции опроверг Роспотребнадзор

Роспотребнадзор по поручению правительства провел исследование отечественного рынка молочных продуктов, по результатам которого был определен уровень немолочных жиров в молоке и твороге, сообщается на сайте ведомства.
Проверка проводилась среди следующих категорий молочных продуктов: творог 9%, питьевое молоко 3,2%, сливочное масло 72,5% жирности. Всего в лабораторию были отправлены образцы около 250 федеральных и региональных брендов.
По результатам исследования жиры немолочного происхождения были выявлены в восьми пробах молока из 90 отобранных и в шести пробах творога из 73 образцов. Общее число нарушений не превышает 8%.
"Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается", — отметили в Роспотребнадзоре.
Также в ведомстве подчеркнули, что подавляющее большинство наименований молока и сливочного масла производится в соответствии со всеми обязательными требованиями. Выявленные несоответствия в категории "творог" связаны с нарушением требований к условиям транспортировки и хранения.
Комментарии
конечно опроверг, только как объяснить, что молока стали производить в России всего на 10% больше за последние 5 лет, а продукции из молока стали производить почти на 80% больше