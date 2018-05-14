Американский журнал The National Interest назвал российские робототехнические комплексы "Уран" революционным оружием, пишет RT.

По мнению автора статьи, Россия испытала технику раньше своих конкурентов, а "ее следующие шаги могут иметь серьезные последствия для других стран" в контексте расстановки сил в возможных конфликтах будущего.

Ранее телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний многофункционального комплекса разведки и огневой поддержки подразделений "Уран-9", а также робототехнического комплекса, предназначенного для разминирования местности "Уран-6". В Министерстве обороны России рассказали, что большинство образцов новейшей техники прошло боевую апробацию в Сирии.

Отмечается, что комплекс "Уран-9" не имеет аналогов в мире, а также оснащен вооружением, способным уничтожить легкобронированную технику, танки и иные высокозащитные объекты.

Уникальность комплекса "Уран-6" заключается в его способности разрушить обнаруженное взрывное устройство на местности или подвести его к подрыву, при этом оператор может управлять машиной с расстояния до километра.