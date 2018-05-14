Трамп прокомментировал нападение уроженца России на прохожих в Париже

Президент США Дональд Трамп, комментируя в своем Twitter террористическую атаку в Париже, произошедшую 12 мая, заявил, что странам пора открыть свои глаза, сообщает LIFE.

"В некоторых случаях странам необходимо открыть свои глаза и увидеть, что действительно происходит. Такого рода болезненность и ненависть не соотносятся с любящей, мирной и успешной страной! В ход наших мыслей по поводу терроризма должны быть внесены изменения", — написал Трамп.

Напомним, вечером 12 мая 20-летний уроженец Чечни и гражданин Франции Хамзат Азимов, вооруженный ножом, набросился на прохожих в Париже. В результате погиб один человек и еще четверо были ранены.

Нападавший был ликвидирован, а его родители позже были арестованы. Ответственность за произошедшее взяла на себя одна из террористических организаций.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав напавшего на людей Хасаном Азимовым (не Хамзат), сообщил в соцсетях, что вся ответственность за случившееся полностью ложится на власти Франции, поскольку молодой человек получил гражданство этой страны и взрослел именно там.