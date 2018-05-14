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Более половины россиян довольны ситуацией и жизнью в стране

, ИА "Амител"
При этом россияне стали менее позитивно оценивать свое будущее

Фото: infox.ru

Более половины россиян довольны ситуацией в стране, пишут "Известия" со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Социологи полагают, что выявленная в ходе исследования динамика настроений россиян обусловлена различными внутренними и внешнеполитическими событиями. По их мнению, дальнейшие изменения зависят от действий президента и нового правительства.

Так, по результатам исследования, 68% опрошенных заявили, что довольны ситуацией в России. 77% россиян, как оказалось, довольны своей личной жизнью и столько же уверены, что живут хорошо.

Впрочем, как отмечается, после президентских выборов среди населения упал индекс социальных оценок, но эксперты назвали это нормальным явлением. Они объяснили это эмоциональным спадом после крупного политического события.

При этом россияне стали менее позитивно оценивать будущее: 45% опрошенных считают, что трудные времена еще впереди. 18% уверены, что Россия переживает сейчас проблемный период. Лишь 25% россиян уверены, что сложные времена уже позади.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.05.2018 08:59
iOne

В думе видимо опрос проводили

1  0
14.05.2018 09:11
Вова

Покажите их нам что б не быть голословными )))

1  0
14.05.2018 09:11
- гость -

Я не стыжусь, что ярый скептик, что на душе не свет, а тьма. Сомнениье, лучший антисептик от загнивания ума.

0  0
14.05.2018 09:14
- гость -

Когда клубится страх кромешный
и тьму пронзает лай погонь,
благословен любой, посмевший
не задувать в себе огонь.

0  0
14.05.2018 09:19
- гость -

Более половины россиян довольны ситуацией в стране. Видимо, это кремлёвские воры и уж точно депутаты-лодырюги.

1  0
14.05.2018 09:21
- гость -

Кто назвал правительство новым?

1  0
14.05.2018 09:22
- гость -

Похоже эти россияне живут в какой-то другой стране.

1  0
14.05.2018 09:27
- гость -

К сожалению это действительно так - это ведь они ставят во власть воров и жуликов...

0  0
14.05.2018 09:46
- гость -

Верю. Значит я не в той половине...

0  0
14.05.2018 09:48
- гость -

Опрос проводился в западной части России и Москве. Которая у нас развита гораздо лучше. Если провести опрос за уральскими горами , результат будет иным...

0  0
14.05.2018 09:59
- гость -

Минфин РФ выступил с инициативой уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан в 2018 году.

Из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном порталепроектов нормативных правовых актов, следует, что в текущем году предлагается провести сокращение расходов на пенсионное обеспечение населения на 51,5 миллиарда рублей. В целом же расходы по разделу «Социальная политика» снизятся на 52,93 миллиарда рублей.

Кроме того, траты на социальное обеспечение в этом году Минфин хочет урезать на 5,9 миллиарда рублей. На меры господдержки инвалидам предлагается выделить на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом.

Что касается других поправок, то расходы на поддержку силовых структур, обеспечивающих национальную безопасность, вырастут на 20,3 миллиарда рублей. Увеличатся траты и на систему исполнения наказаний: она получит 4,6 миллиарда рублей.

Всего на армию и силовиков правительство планирует выделить около 5 триллионов рублей, то есть почти 29% от собранных налогов, отмечает РИА Новости.

0  0
14.05.2018 10:02
- гость -

Походу я живу не в той стране

0  0
14.05.2018 10:05
- гость -

Наши правители засунули страну в задницу и заставляют нас жить там, мы и живём. Почему?

0  0
14.05.2018 10:07
Сергей

Ща пенсии окончательно отменят ,чтобы народец еще счастливее был ))

0  0
14.05.2018 10:11
- гость -

А вот, Виталий Леонтьевич на сей счет, так не думает!

0  0
14.05.2018 10:13
- гость -

Ща пенсии окончательно отменят ,чтобы народец еще счастливее был

как такое возможно, у нас ведь "социальное государство" - просто повысят пенсионный возраст на 5-8 лет )

0  0
14.05.2018 10:18
- гость -

Кто вовремя и в том месте родился, а если еще ..... и с головой дружен. То социальные и бытовые проблемы не гнетут.

0  0
14.05.2018 11:05
гость

Т.е. хорошо, но будет ещё хуже?

0  0
14.05.2018 11:09
гость

сколько людей знаю, никто не голосовал за этих ненавидящих народ, видимо, так выстроена система, да и сильно они уверенно шли на выборы. Наверное, на рублевке и среди спортсменов проводили опрос.

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