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Путин и Трамп: Newsweek выяснил, чей лимузин "лимузинестее"

, ИА "Амител"
"Россия вряд ли долго будет оставаться впереди", - резюмирует автор статьи

Американский журнал Newsweek опубликовал статью, в которой сравниваются Cadillac президента США Дональда Трампа и автомобиль проекта "Кортеж" президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Издание отмечает, что между президентами сложились непростые отношения, которые "удивляют мир", однако "объединяет двух лидеров" любовь к высококлассным лимузинам.

Автор статьи, анализируя российский автомобиль, указывает на его сходство с британскими люксовыми лимузинами Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost.

Отмечается, что в "Кортеже" установлен двигатель V12, гораздо более мощный, чем V8 в американском лимузине.

Кроме того, автомобиль Трампа, который получил прозвище "Зверь", тяжелее на полторы тонны.

Лимузин Путина, как отмечается, официально называется "Аурус". Сочетает в себе "аурум" (золото) и "русский" — "Русское золото".

"Aurus Путина, несомненно, оснащен массой новейших технологий для связи и защиты, по своей эффективности эти инструменты вряд ли превосходят более старый, но очень мощный автомобиль, на котором ездит американский коллега", — подчеркивается в статье.

Также приводятся данные канала Fox News, который сообщал, что новая версия "Зверя" может появиться уже этим летом. Сумма контракта составляет 15 миллионов долларов. Новый автомобиль будет превосходить своего предшественника по многим характеристикам, отмечает Newsweek.

"Россия вряд ли долго будет оставаться впереди", — резюмирует автор, намекая, что уже в скором времени лимузин Трампа обставит по многим показателям лимузин Путина.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.05.2018 09:07
iOne

Чьи пенсии ,пенисные ?

0  0
14.05.2018 09:16
- гость -

Сомневаюсь, что бы лидеры двух стран похвалялись друг перед другом!
Скорее, это удел безмозглых, отъявленных му..ов!

0  0
14.05.2018 09:25
- гость -

Лимузинестее тот у которого больше отечественных комплектующих...

0  0
14.05.2018 09:35
- гость -

Нашли чем меряться. Кинжалами и подводными лодками слабо?

только не заводите шарманку про экономику, никто не доказал что у пиндосов экономика сильнее, просто они финансовую систему прихватизировали.

0  0
14.05.2018 10:00
- гость -

Опять, все очень просто!

0  0
14.05.2018 10:04
- гость -

ждем авторитетного "СПЕЦИАЛИСТА" тисленко

0  0
14.05.2018 10:27
Ханс

а кто такой это писленко?

0  0
14.05.2018 10:28
Ханс

извиняюсь, букву не ту жмакнул.

0  0
14.05.2018 10:34
- гость -

да все правильно Ханс.
именно ту букву жмакнул.

0  0
14.05.2018 10:35
Ханс

Кто этот дядька? Тисленко, ты кто такой?

0  0
14.05.2018 11:04
- гость -

а разве оно дядька!

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