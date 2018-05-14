Американский журнал Newsweek опубликовал статью, в которой сравниваются Cadillac президента США Дональда Трампа и автомобиль проекта "Кортеж" президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Издание отмечает, что между президентами сложились непростые отношения, которые "удивляют мир", однако "объединяет двух лидеров" любовь к высококлассным лимузинам.

Автор статьи, анализируя российский автомобиль, указывает на его сходство с британскими люксовыми лимузинами Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost.

Отмечается, что в "Кортеже" установлен двигатель V12, гораздо более мощный, чем V8 в американском лимузине.

Кроме того, автомобиль Трампа, который получил прозвище "Зверь", тяжелее на полторы тонны.

Лимузин Путина, как отмечается, официально называется "Аурус". Сочетает в себе "аурум" (золото) и "русский" — "Русское золото".

"Aurus Путина, несомненно, оснащен массой новейших технологий для связи и защиты, по своей эффективности эти инструменты вряд ли превосходят более старый, но очень мощный автомобиль, на котором ездит американский коллега", — подчеркивается в статье.

Также приводятся данные канала Fox News, который сообщал, что новая версия "Зверя" может появиться уже этим летом. Сумма контракта составляет 15 миллионов долларов. Новый автомобиль будет превосходить своего предшественника по многим характеристикам, отмечает Newsweek.

"Россия вряд ли долго будет оставаться впереди", — резюмирует автор, намекая, что уже в скором времени лимузин Трампа обставит по многим показателям лимузин Путина.