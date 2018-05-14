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Пожар, случившийся в многоквартирном доме на территории Барнаула, тушили восемь человек, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент произошел вечером 13 мая. Данные о возгорании поступили в 20:20. Ликвидировать пожар удалось в 20:30.

"На тушение пожара, произошедшего в многоквартирном жилом доме в городе Барнауле, привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава", — добавляют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.