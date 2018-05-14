Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца дочь главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Елену Слабикову по делу о хищении более 4 млрд рублей, пишут "Известия".
Сам Григорий Слабиков также находится под арестом с 11 мая. Он частично признал свою вину и просил суд поместить его под домашний арест.
В ходе обыска в его квартире в Санкт-Петербурге были обнаружены несколько мешков с деньгами, элитные часы и драгоценности.
"Суд усомнился, что обвиняемые в хищении более 4 млрд рублей отнесены к белой касте, и заключил Слабикову под стражу по 09.07.2018 года с содержанием в СИЗО-5", — говорится в сообщении суда, пишет издание.
Адвокаты Слабиковой представили дипломы и грамоты, характеризующие ее с положительной стороны. Также, по мнению защиты, найденные у женщины 500 тысяч рублей не могут свидетельствовать о ее финансовой состоятельности. При этом Слабикова затруднилась назвать суммы на ее счетах.
По версии следствия, средства Слабиков пытался легализовать различными способами, в том числе через бизнес дочери. В частности, часть средств была ею вложена в приобретение земельных участков, а также строительство спорткомплекса Sunpark на берегу Среднего Суздальского озера и мини-отеля.
Комментарии
да через недвижимость и легализуют, построил , отстоялся, продал, показал декларацию. У
Успешный бизнес пошел в тюрьму! Так вот он какой, "успешный " ?
По информации пресс-службы судов Санкт-Петербурга, адвокаты Слабиковой представили дипломы и грамоты, характеризующие ее с положительной стороны.
Так у Сердюкова такие характеристики, что только повышает да награждает его Путин. У него политика такая- любить ворюг. А воровке женьке васильевой натыренное вернули с извинениями. О, Госпидя, кто руководит государством?
Их таких сотни, тысячи. Как обычно, показательные процессы устраивают.
"Суд усомнился, что обвиняемые в хищении более 4 млрд рублей отнесены к белой касте, и заключил Слабикову под стражу по 09.07.2018 года с содержанием в СИЗО-5",
простите, у нас в стране кастовость???????????
Если бабла набранно в несколько мешков и в евро. То вопрос виновности не прост.
Такие бабки! А дочь, такая невзрачная.
Суд усомнился, что обвиняемые в хищении более 4 млрд рублей отнесены к белой касте, и заключил Слабикову под стражу по 09.07.2018 года с содержанием в СИЗО-5
А вот отсюда поподробнее: что за касты? Если в белой - то можно лярдами воровать?
Правительство Медведева, во всей красе! как он сказал, нет времени на раскачку.... воровать осталось всего 6 лет...
А в отношении экс полковника Захарчено, у суда подобное или иное мнение?
Плоды правления команды Путина !!! Они еще сделают прорыв... в офшоры !!!
Походит на отработанную схему, вывода денежных средств из бюджета страны с последующей ее легализации.
Остается вечный вопрос: "Кто ОН!, этот счастливчик, ушлый проныра?
"Просто денег нет сейчас. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья"
А ведь за его хозяина проголосовало большинство. И я даже уверен, многие из тех, что возмущаются в этой ветке.
Огласите список белой касты!