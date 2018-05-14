Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца дочь главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Елену Слабикову по делу о хищении более 4 млрд рублей, пишут "Известия".

Сам Григорий Слабиков также находится под арестом с 11 мая. Он частично признал свою вину и просил суд поместить его под домашний арест.

В ходе обыска в его квартире в Санкт-Петербурге были обнаружены несколько мешков с деньгами, элитные часы и драгоценности.

"Суд усомнился, что обвиняемые в хищении более 4 млрд рублей отнесены к белой касте, и заключил Слабикову под стражу по 09.07.2018 года с содержанием в СИЗО-5", — говорится в сообщении суда, пишет издание.

Адвокаты Слабиковой представили дипломы и грамоты, характеризующие ее с положительной стороны. Также, по мнению защиты, найденные у женщины 500 тысяч рублей не могут свидетельствовать о ее финансовой состоятельности. При этом Слабикова затруднилась назвать суммы на ее счетах.

По версии следствия, средства Слабиков пытался легализовать различными способами, в том числе через бизнес дочери. В частности, часть средств была ею вложена в приобретение земельных участков, а также строительство спорткомплекса Sunpark на берегу Среднего Суздальского озера и мини-отеля.