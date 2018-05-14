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Известный барнаульский гитарный мастер Борис Бородин, местонахождение которого не было известно со 2 мая, погиб, сообщили волонтеры в паблике "Лиза Алерт".

"Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким", — информируют поисковики.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что Борис Бородин пропал 2 мая в садоводческом некоммерческом товариществе "Зеленый клин".

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Он хорошо известен многим музыкантам как прекрасный профессионал. Борис Николаевич состоял в союзе мастеров-художников и реставраторов музыкальных инструментов РФ. Его по праву считали одним из лучших мастеров и реставраторов гитар и струнных народных инструментов.