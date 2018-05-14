Ведущие программы "Орел и решка" приедут на Алтай снимать новые серии

Фото: "Пятница"

Съемочная группа одной из самых популярных российских программ "Орел и решка", которая выходит на телеканале "Пятница", в ближайшее время намерена приехать на Алтай. В рамках новой рубрики "Орел и решка. Россия", как сообщает пресс-служба телеканала "Пятница", ведущие побывают на Байкале, Кавказе, в Калининграде, на Чукотке, прокатятся по "Золотому кольцу" и посетят Алтай. При этом непонятно, в Республику Алтай или Алтайский край приедут ведущие.

Как отмечает "Вокруг.ТВ", исследовать Россию будут как опытные путешественники, так и новые ведущие, среди которых актеры, музыканты. Уже известно, что путешествовать по России будут Регина Тодоренко, Мария Ивакова, Жанна Бадоева и Ольга Антипова. С ними поедут певица Клава Кока, артист Влад Топалов, видеоблогер и подруга Анастасии Ивлеевой Ида Галич, шоумен Тимур Родригез, стендап-комики Илья Соболев и Андрей Скороход, актер Михаил Башкатов и другие.

Традиционно пара участников программы вначале бросает монетку, решая, кому достанется 100 долларов, а кому – безграничная "золотая" карта.

Отметим, что уже с 14 мая на канале "Пятница" начнут выходить первые выпуски шоу "Орел и решка. Россия". В них покажут путешествия по Байкалу, Сочи, Мурманску, Нальчику и Краснодару. Отметим, что ранее на сайте "Пятницы" прошло голосование за выбор городов для новых выпусков. Барнаул вошел в число 50 городов-лидеров.