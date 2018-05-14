Начало рабочей недели погодой барнаульцев не порадовало, зато культурная жизнь в краевой столице бьет ключом. Куда сходить после работы, читайте в нашем гиде.

Понедельник

Если вы еще не успели сходить на главную премьеру мая – картину "Мстители: Война бесконечности", то советуем вам не откладывать это дело в долгий ящик. Фильм собрал множество положительных отзывов и будет интересен всем – как фанатам комиксов, так и просто любителям качественного экшена.

Если хотите посмотреть что-то посерьезнее, то отправляйтесь на российскую ленту "Собибор", режиссером которой стал актер Константин Хабенский. Мы редко советуем к просмотру отечественные картины, но что же снял известный артист, узнать стоит.

Вторник

Первый крепостной театр представляет спектакль-фантазию по рассказу Михаила Булгакова "Спиритический сеанс". Над постановкой работал артист Молодежного театра Алтая Александр Савин. Показ пройдет в культурном пространстве "Кислород", начало в 19:00 (16+).

Спектакли известной премии "Золотая маска" показывают в кино (18+). Так, в "Галактике" в 19:00 15 мая зрителей ждут на романтической трагедии "Коварство и любовь" режиссера Льва Додина. В главных ролях – Данила Козловский, Елизавета Боярская, Ксения Раппопорт.

Среда

В Баре "Ганс" (Партизанская, 92) в 19:00 барнаульцам предлагают отдохнуть с умом. Здесь состоятся традиционные соревнования "60 секунд" (18+). Это интеллектуальная командная игра, похожая на известные телепередачи, где знатоки отвечают на вопросы телезрителей.

Четверг

17 мая на большой экран выйдет фильм "Дэдпул 2" режиссера Дэвида Литча. Если вам понравилась первая часть истории о необычном супергерое, то идите обязательно, а если нет, то эта картина не для вас. Судя по трейлеру, в новой ленте будет еще больше черного юмора, развязных ситуаций и много чего другого, чем может похвастаться этот персонаж.

Среди других киноновинок – ремейк комедии 1987 года "За бортом" и английская картина "Конченая". А для детей в прокат выйдет мультфильм "Пчёлка Майя и Кубок мёда"

Пятница

Закончить рабочую неделю можно на поэтической встрече "ЧТИВО" (16+). Местные авторы прочитают свои стихи и пообщаются со зрителями. Мероприятие пройдет на теАRTральной площадке "Спичка", начало в 20:00.

В программе – поэзия и импровизация. А в качестве авторов на сцену выйдут Алексей Демченко, Артём Красилов, Оля Кривошеева, Алексей Каторгин, Сергей Харитонов, Мария Криксунова, Дима Савенков, Александр Агалаков, Алексей Приходько, Борис Свободный, София Клёнова, Артём Григорюк, Анна Девятова, Никита Гешеле, Михаил Максимов, Данил Тирских (контрабас), Степан Степанов (барабаны), Анастасия Левина, Александр Колегов, Александра Малыгина и многие другие.