По решению правительства России крупнейшие компании смогут не публиковать информацию о своих учредителях и топ-менеджерах, пишут "Известия".

В связи с поручением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Министерство экономического развития уже разработало соответствующий законопроект.

Таким образом, правительство сможет определять случаи, когда крупнейшим корпорациям будет разрешено не раскрывать о себе и своих топ-менеджерах часть сведений.

Отмечается, что с помощью таких мер кабинет министров рассчитывает избежать санкций в отношении отечественных системообразующих компаний, а также их руководства.

По мнению экспертов, данный законопроект в итоге породит непрозрачные схемы в компаниях. Чтобы этого не произошло, должен быть установлен срок, до которого организации смогут скрывать информацию о себе.

Также эксперты уверены, что возможность скрывать данные уместна только как временная защитная мера от санкций Запада.