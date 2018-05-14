По решению правительства России крупнейшие компании смогут не публиковать информацию о своих учредителях и топ-менеджерах, пишут "Известия".
В связи с поручением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Министерство экономического развития уже разработало соответствующий законопроект.
Таким образом, правительство сможет определять случаи, когда крупнейшим корпорациям будет разрешено не раскрывать о себе и своих топ-менеджерах часть сведений.
Отмечается, что с помощью таких мер кабинет министров рассчитывает избежать санкций в отношении отечественных системообразующих компаний, а также их руководства.
По мнению экспертов, данный законопроект в итоге породит непрозрачные схемы в компаниях. Чтобы этого не произошло, должен быть установлен срок, до которого организации смогут скрывать информацию о себе.
Также эксперты уверены, что возможность скрывать данные уместна только как временная защитная мера от санкций Запада.
Комментарии
будет разрешено не раскрывать о себе и своих топ-менеджерах часть сведений.
Это он про многомиллионные "зарплаты", взятки и воровство? Ну да, надо скрыть, а то народ недоволен. Воруй дальше.
Уточку прячет!
Все о народе беспокоится..а то ведь народ волноваться будет
о народе думает, а должен сидеть. Все что можно протащили и утвердили, даже повышение пенсионного возраста!
Что поделаешь! Воры и Жулики на переднем крае отечественного разбазаривания.
Думаю, пора уже и Вам Сталинский Сокол от 14.05.2018 10:38 перелицовываться, менять свою личину, что бы жить и выжить на рынке.
Затягиванием этого дела - рискуете!
Начните с вызова на дом попа с крестом на огромном пузе, для освещения вашего партийного и домашнего скарба.
А что раскрывать, Госдеп и так все знает, вся информация в открытом доступе в нашей налоговой в выписках из ЕГРЮЛ любому желающему. Достаточно сделать запрос по ИНН.
14.05.2018 10:48
- гость -Начните с вызова на дом попа с крестом на огромном пузе,++++++++ Вот уж увольте насчет Попов! У меня к ним особенное, трепетное отношение. При встречи с ними, у меня сразу возникает рвотный рефлекс и как правило плюю им под ноги. Что поделаешь-типичное недержание.