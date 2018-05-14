Фото: 22.мвд.рф
Полиция в Новоалтайске задержала мужчину, подозреваемого в попытке поджога дома своей соседки — на момент совершения преступления в здании находились три человека.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, по горячим следам был задержан мужчина 1972 года рождения, который из-за личных неприязненных отношений поджег дом 37-летней соседки.
"По предварительным данным, накануне днем мужчина облил одну часть стены деревянного дома соседки и поджег ее. В этот момент в гостях у женщины были двое мужчин. Они заметили пламя и успели потушить огонь. Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Новоалтайску по подозрению в совершении поджога задержали соседа потерпевшей. Мужчина отрицать своей вины не стал и сознался в содеянном", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога.
Комментарии
Почему у новоалтайцев такие убогие дама и заваливающиеся постройки.
14.05.2018 10:18
- гость -
а почему читатели амика не знакомы с правилами русского языка?