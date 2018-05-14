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Полиция в Новоалтайске задержала мужчину, подозреваемого в попытке поджога дома своей соседки — на момент совершения преступления в здании находились три человека.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, по горячим следам был задержан мужчина 1972 года рождения, который из-за личных неприязненных отношений поджег дом 37-летней соседки.

"По предварительным данным, накануне днем мужчина облил одну часть стены деревянного дома соседки и поджег ее. В этот момент в гостях у женщины были двое мужчин. Они заметили пламя и успели потушить огонь. Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Новоалтайску по подозрению в совершении поджога задержали соседа потерпевшей. Мужчина отрицать своей вины не стал и сознался в содеянном", — отмечают в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога.