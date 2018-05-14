Алишер Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании

Российский бизнесмен и основатель USM Holdings Алишер Усманов занял восьмое место в списке тысячи самых богатых людей Великобритании, пишет "Коммерсант" со ссылкой на британскую газету The Sunday Times.

Состояние Усманова, по данным издания, составляет £10,556 млрд ($14,294 млрд). Стоит отметить, что в прошлогоднем рейтинге он занимал пятое место.

Первое место досталось британцу Джиму Ратклиффу — основателю Ineos Group. Его состояние оценили в £21,05 млрд ($28,5 млрд). В прошлом году он занимал 18-е место.

На второй позиции выходцы из Индии братья Шри и Гопи Хиндуджа из Hinduja group — £20,644 млрд ($27,956 млрд). В 2017 году они были на первом месте.

Третье место занял американо-британский предприниматель сэр Леонард Блаватник - основатель компании Access Industries — £15,259 млрд ($20,663 млрд). В прошлом году он был на втором месте.

Россиянин Роман Абрамович и шведский бизнесмен Ханс Раусинг из Tetra Pak разделили 13-е место (у обоих примерно по $12,6 млрд). Абрамович в прошлом году также занимал 13-е место, а Раусинг был на 11-й строчке.