Алишер Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании

Российский бизнесмен и основатель USM Holdings Алишер Усманов занял восьмое место в списке тысячи самых богатых людей Великобритании, пишет "Коммерсант" со ссылкой на британскую газету The Sunday Times.
Состояние Усманова, по данным издания, составляет £10,556 млрд ($14,294 млрд). Стоит отметить, что в прошлогоднем рейтинге он занимал пятое место.
Первое место досталось британцу Джиму Ратклиффу — основателю Ineos Group. Его состояние оценили в £21,05 млрд ($28,5 млрд). В прошлом году он занимал 18-е место.
На второй позиции выходцы из Индии братья Шри и Гопи Хиндуджа из Hinduja group — £20,644 млрд ($27,956 млрд). В 2017 году они были на первом месте.
Третье место занял американо-британский предприниматель сэр Леонард Блаватник - основатель компании Access Industries — £15,259 млрд ($20,663 млрд). В прошлом году он был на втором месте.
Россиянин Роман Абрамович и шведский бизнесмен Ханс Раусинг из Tetra Pak разделили 13-е место (у обоих примерно по $12,6 млрд). Абрамович в прошлом году также занимал 13-е место, а Раусинг был на 11-й строчке.
Комментарии
Вот они музыканты под чью дуду пляшет наш *Президент*. Вот такие они патриоты нашей страны, любители российских просторов, культуры. Ну и конечно *уважительное* отношение к российскому народу.
Круто и патриотично!
Алишер Усманов - богатейший бизнесмен Великобритании!!!! С 10-ю млрд фунтов стерлиногов в обороте!
Такие возможности обогащения за бугром!
Кто разрешил Абрамовичу вывезти деньги, украденные у россиян, известно - а этому кто и почему его не объявляют врагом народа, а деньги в экономику страны не возвращают...
Заработок здесь - жизнь там. И так по всему спектру нашей элиты. И если, вдруг, надо будет ответить военным путем этому Западу - где надежда, что ОНИ, дадут это сделать Гаранту? “Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше” (Евангелие от Матф. 6:21)
Налоги тоже там?
Понятно, почему "олигархов у нас нет". Они все давно там, британские олигархи, высасывающие деньги из России.
Молодец, Алишер! Живи и дальше в кайф, как ты говоришь!
Мои поздравления!
Вот думаю: ведь все страны запада проходили свое экономическое и социальное развитие только через крименал. И мы как видим, в своем развитии не являемся исключением.
Да конечно больно, да очень противно и непросто менять себя и свое иждивенческо-нафталиновое сознание.
Как хирург, устраняя больному пациету сложный вывих, делает ему больно, затем, что бы в последствии ему было комфортно и удобно жить.
А есть иные мнения?
А как не поддерживать президенту, если жена Усманова -тренер Кабаевой. Вот их бы всех сейчас в барнаульские квартиры с отключением горячей воды до 6-го июня и на пенсию в 10000р.