Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Telegram на штраф Таганского суда в 800 тысяч рублей за отказ выдать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Дамира Гайнутдинова.

По словам Гайнутдинова, ЕСПЧ зарегистрировал жалобу и был уведомлен о блокировке мессенджера по решению суда. Также европейский суд предложил подать полную жалобу по блокировке на отдельном формуляре.

Как пишут "Ведомости", адвокат группы "Агора" Рамиль Ахметгалиев объяснил, что в жалобе ЕСПЧ указывается на грубейшие процессуальные нарушения рассмотрения дела судом: не было назначено гражданского производства, дело было возбуждено в особом порядке и без объяснения причин.

Ахметгалиев подчеркнул, что ни законодатели, ни правительство не наделяли Роскомнадзор полномочиями по обращению в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц. До вступления в силу так называемого пакета Яровой ведомство имело право выдавать распоряжения о блокировке ресурсов без решения суда, но с 1 января 2018 года у него остались полномочия лишь по исполнению судебных решений об ограничении доступа к информационным системам, напоминает Ахметгалиев.

Ахметгалиев заверил, что приведенные в жалобе доводы достаточны для отмены решения суда и проведения нового процесса.

Адвокат "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян также сомневается в полномочиях Роскомнадзора: например, по закону о персональных данных у ведомства есть право обращаться в суд с исками об их защите — именно на этом основании служба добивалась блокировки сети LinkedIn, напоминает он. Но последние изменения в закон об информации такого права Роскомнадзору не предоставляют — там речь идет лишь об исполнении судебных решений, замечает эксперт.