Фото и видео: katun24.ru

Снегопад в Белокурихе засняли камеры телеканала "Катунь 24" в понедельник, 14 мая. Осадки были зафиксированы в утреннее время.

Напомним, что в последние дни в Алтайском крае наблюдается похолодание.