Молодой барнаулец украл мягкие игрушки и раздал прохожим на улице

Фото: tv-mig.ru

Полиция в Барнауле задержала 20-летнего молодого человека, подозреваемого в краже мягких игрушек из игрового автомата.

В ГУ МВД по Алтайскому краю уточняют, что с заявлением о хищении обратились работники фирмы по обслуживанию детских игровых автоматов. В одном из автоматов, который установлен в продуктовом магазине на улице Молодежной, была повреждена дверца и пропали пять мягких игрушек.

Сумма причиненного ущерба составила около 4500 рублей. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность предполагаемого похитителя игрушек, которым оказался 20-летний парень.

Полицейские задержали горожанина, который уже дал признательные показания. Примечательно, что похищенные игрушки он раздал на улице прохожим.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.