Молодой барнаулец украл мягкие игрушки и раздал прохожим на улице

Фото: tv-mig.ru
Полиция в Барнауле задержала 20-летнего молодого человека, подозреваемого в краже мягких игрушек из игрового автомата.
В ГУ МВД по Алтайскому краю уточняют, что с заявлением о хищении обратились работники фирмы по обслуживанию детских игровых автоматов. В одном из автоматов, который установлен в продуктовом магазине на улице Молодежной, была повреждена дверца и пропали пять мягких игрушек.
Сумма причиненного ущерба составила около 4500 рублей. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность предполагаемого похитителя игрушек, которым оказался 20-летний парень.
Полицейские задержали горожанина, который уже дал признательные показания. Примечательно, что похищенные игрушки он раздал на улице прохожим.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Комментарии
Робин гуд
на первый раз простить
Провести замеры силы сжатия "клешни" автомата и привлечь к ответственности лохотронщиков. Пацан просто не стал играть по их правилам))
пустить в квартиры коментирующих выше людей и разрешить им воровать их вещи, или нагадить на ковре. А автомат на то и рассчитан, что-бы с помощью него владельцу давать заработать, а не быть меценатом, раздавая игрушки, тем более шанс вытащить игрушку там вполне высокий. А тут получается пришел человек, взломал так скажем ларек, вытащил продукцию и типа робин гут.
14.05.2018 11:45
Вася
Уася, в ларьке можно поменять денги на товар. В лохотроне с "вполне высоким шансом" нельзя. Так что беги затягивай болт на клешне, а то придадут тебе натяжения за обман потребителей\мошенничество.
Сердобольных и блаженных - грех осуждать, тем более судить по закону, писанному сомнительными и грешными личностями. Так примерно думаю!
Я ДАЖЕ НЕ УСПЕЛ КЛЕЩИ ОПУСТИТЬ, А ОНИ УЖЕ РАЗОМКНУЛИСЬ...
Наверняка больной человек. Это вам не эффективный менеджмент с Ротора -
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