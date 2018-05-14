Руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер в понедельник, 14 мая, во время речи перед европейскими коллегами в Берлине намерен пригрозить России изоляцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
По данным зарубежного издания, в распоряжении которого оказался проект выступления, в своей речи Паркер называет отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "преднамеренным и целенаправленным актом", совершенным Кремлем.
Эти действия, как говорится в проекте выступления, грозят России тем, что она станет "еще более изолированным изгоем" в мировом сообществе.
Паркер также должен обвинить российские власти в "грубом нарушении" международного права.
Кроме того, глава британской контрразведки назовет "беспрецедентным" уровень "российской дезинформации", связанной с "делом Скрипаля".
Комментарии
Пусть британцы надавят, а мы их поддержим. У нас общая цель - Свободная Россия!
что проще ограничить: остров или 1/6 часть суши, а?
14.05.2018 11:41
Vanadiy2014
Кого ты там поддержишь? Если ты, действительно, с Барнаула, и начнешь поддерживать вражеские "власти" я тебе лично головёнку отверну.
Скоты. Живете здесь и здесь же гадите.... Неудачники...
14.05.2018 11:44
- гость -
Я с Барнаула, поддерживаю, начинай отворачивать, "смельчак" под гостем ))
14.05.2018 11:42
бгг
что проще ограничить: остров или 1/6 часть суши, а?
1\6 суши конечно. После прошлого ограничения совок крякнул... совята не дадут соврать.
Да мы... Да я... Щас как...
14.05.2018 11:58
- гость -
Да мы... Да я... Щас как...
Ты МИД РФ сейчас процитировал))
14.05.2018 11:52
Vanadiy2014
История все расставляет по своим местам. Ты храбрый, пока обезличен, сидишь пыхтишь в интернете. Что бы искать тебя, моих познаний не хватит. А в полный рост выйти природная трусость не позволит ни когда. А если когда нибудь осмелишься выйти, тогда и будешь решать кто "смельчак".
14.05.2018 12:00
- гость -
История все расставляет по своим местам.
Помню как большевики намайданили в 1917 гражданскую войну с 17 000 000 погибших.
14.05.2018 11:44
- гость -
Погавкай, мне по барабану, лающая собака не кусает. Я не под гостем и даже не под ником, местные знают мой адрес, приходи, я не скрываюсь и не вякаю инкогнитой в отличии от тебя, "гость". История уже расставила всё по местам, ты себя показал во всей красе.
14.05.2018 12:02
- гость -
Может в вашей семье это в порядке вещей. Есть люди которые без моральных принципов, их дети, как правило это такие же моральные не до люди... Вполне верю, что много десятилетий в вашей семье это считается нормой... Сейчас вообще в тех странах о которых вы мечтаете, мужчины сношают друг друга. Главное на общество не выплескивайте свои извращения. Сношайтесь на здоровье, умирайте поскорее от СПИДа...
14.05.2018 12:06
- гость -
Сношайтесь на здоровье, умирайте поскорее от СПИДа...
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия занимает третье место в мире по числу новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией после ЮАР и Нигерии, приводит газета "Коммерсант" данные Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).
РИА Новости https:
ну-ну... а еще мы все поголовно на допинге, травим друг друга по выходным новичком и нетолерсты донельзя
14.05.2018 12:28
vv
ну-ну... а еще мы все поголовно на допинге,
Было такое. Медведева с Жуковым за это извинялись. Путин озвучил положняк - слушать всех ВАД и Комитетов.
С ВИЧ в РФ беда, тут тоже мужики сношают друг друга.
12:00, кто ж тебя грамоте учил? Или уроки пропускал, а теперь здесь людей скотами обзываешь, угрожаешь?
14.05.2018 11:41
Vanadiy2014
Хорошо сказал. Плюс стопицот!
а всякие гости типа 14.05.2018 11:44 видать очень хорошо устроились исключительно благодаря тому режиму/порядку вещей, что у нас в стране сотворили те кто ей управляет последние 18 лет.
Они нас уже давно изолировали. От цивилизованного мира. Мира русофобов. Может и к лучшему. Лишь бы они на нас не напали