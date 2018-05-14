Руководитель службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер в понедельник, 14 мая, во время речи перед европейскими коллегами в Берлине намерен пригрозить России изоляцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По данным зарубежного издания, в распоряжении которого оказался проект выступления, в своей речи Паркер называет отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "преднамеренным и целенаправленным актом", совершенным Кремлем.

Эти действия, как говорится в проекте выступления, грозят России тем, что она станет "еще более изолированным изгоем" в мировом сообществе.

Паркер также должен обвинить российские власти в "грубом нарушении" международного права.

Кроме того, глава британской контрразведки назовет "беспрецедентным" уровень "российской дезинформации", связанной с "делом Скрипаля".