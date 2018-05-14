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Процедуру наблюдения ввел в отношении ОАО "Алтайский моторный завод" Арбитражный суд Алтайского края, передает "Интерфакс".

Срок наблюдения — до 1 ноября 2018 года. Временным управляющим завода утверждена член ассоциации арбитражных управляющих "Синергия" (Волгоград) Ирина Ильичева.

Издание отмечает, что с начала 2017 года арбитраж принял уже три иска о банкротстве предприятия. Первое исковое заявление было направлено Федеральной налоговой службой, второе — ООО "Международная инжиниринговая компания по разработке новой техники", третье — со стороны АО "Алтайэнергосбыт".

Далее рассмотрение дела неоднократно откладывалось, но в итоге арбитраж рассмотрел иск налоговиков. Требование ФНС в размере 12,7 миллиона рублей включили в реестр кредиторов моторного завода.

Также отмечается, что по состоянию на начало 2016 года активы АМЗ оценивались в 1 миллиард 72,8 миллиона рублей, а кредиторская задолженность составляла 254,6 миллиона рублей.

ОАО "Производственное объединение "Алтайский моторный завод" в 2006 году вошло в состав концерна "Тракторные заводы" при покупке последним "Агромашхолдинга" у группы "Промышленные инвесторы". В июле 2010 года в отношении производственного объединения была введена процедура внешнего управления, в июле 2012 года — конкурсное производство. Имущество должника оценивалось на тот момент в 1,652 миллиарда рублей, а в реестр кредиторов вошли требования на сумму более 2 миллиардов рублей.

В том же году на базе банкротного предприятия было создано ОАО "Алтайский моторный завод", профилирующееся на производстве многоцелевых дизельных двигателей.