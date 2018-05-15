19 мая в Барнауле пройдет традиционная "Ночь музеев". В этом году ее программа будет посвящена нескольким важным событиям: Году добровольца, Году отечественного балета, перекрестному Году Японии в России, 100-летию Красной Армии, туризму между Россией и Индией и Десятилетию детства.

Выставочные площадки уже продумали свои программы. Подробнее ознакомиться с ними можно, скачав документ. А мы решили выбрать несколько интересных, на наш взгляд, мероприятий и включить их в гид.

Музейная ночь в Барнауле

Торжественное открытие акции в краевой столице пройдет в 19:00 на Нулевом километре. Здесь можно будет посмотреть на выставку ретроавтомобилей, послушать музыку и даже потанцевать.

В Алтайском государственном краеведческом музее гостей будут ждать с 19:00 до 02:00. Площадок будет две, на первой (Ползунова, 46) в честь открытия акции выступят артисты музкомедии Виктория Гальцева и Михаил Лямин, они исполнят фрагмент из мюзикла "Ползунов".

В 19:30 здесь начнутся мастер-классы, мини-экскурсии "Охотники небес", "Парад лесных барабанщиков", "Зоопарк Ледникового периода", программа "О чем поведала "морзянка", дефиле "XX век. Мода и время", интерактив "Такие разные мосты" и концерт детской музыкальной школы №2 "Слышу голос из прекрасного далека".

В 19:45 можно будет послушать, как устроена машина Ползунова. А в 20:00 вновь отправиться на мастер-классы и мини-экскурсии, которые будут работать в музее до 2:00. С 22:00 до 22:30 в музее пройдет экстрим-шоу.

На второй площадке музея (Ползунова, 39) с 19:30 до 1:50 будут работать мастер-классы. В 21:30 здесь откроется мини-экскурсия "Дактилоскописты, вперед!". А в 22:00 в музее презентуют книгу "200 без 5" и начнется занятие "Кукольный театр на пальцах". Посетители смогут изготовить персонажей сказки "Колобок" в технике оригами.

Барнаул, Ползунова, 46, Ползунова, 39, тел: 63-47-58, www.agkm.ru.

Государственный художественный музей также будет работать с 19.00 до 02.00. Посетить тут стоит ряд выставок, среди которых "Куклы в зеркале художественных полотен", "Парад победителей", "Путешествие сказочника Сани", "Детства – время золотое…", "Жизнь на кончике пуантов", "Рисуют дети Японии" и многие другие.

В развлекательную программу работники музея включили мастер-классы по изготовлению японской традиционной куклы, мезенской росписи, а также "Лоскутное оригами", "Мой шелковый поясок", "Дух Дзен в песочной анимации" и многие другие.

Также в ГХМ можно будет посмотреть фильмы "Интересные факты о Ван Гоге" и побывать на мультимедийных программах, концерте фольклорного ансамбля "Утешная канарейка" и театрализованной экскурсии "Подлунный мадригал".

Барнаул, М. Горького, 16, лет: 50-22-24, 50-22-29, www.ghmak.ru.

В ГМИЛИКА "Ночь музеев" откроется в 19:00 выступлением оркестра музыкотерапии "Импровиз". После в 19:30 тут начнутся показательные выступления "Боевые искусства Японии", демонстрация техники "разрезания предметов" и "схватка в доспехах".

С 21:30 до 23:00 в музее будут учить японской каллиграфии, а также дегустировать разные сорта чая. В 22:00 для посетителей пройдет викторина с призами "В стране Восходящего солнца. Япония древняя и современная". А в 23:00 для гостей проведут мастер-класс "Искусство 1000 форм: Оригами. Год Желтой собаки".

Кроме того, в программе разнообразные экологические, музыкальные, поэтические и театральные встречи, среди которых живое общение с артистами МТА. Завершится музейная ночь в ГМИЛИКА полуночным концертом "Музыкальное путешествие. Популярные мелодии народов мира".

В рамках кинопрограммы посетителям покажут ленты "Скифская культура на Алтае", "Дорогами алтайских шаманов"

Барнаул, Льва Толстого, 2, тел: 50-42-43, 50-14-12, www.gmilika22.ru.

Музей "Город" откроет свои двери в 19:00 выступлением "Алтайского войскового казачьего округа" и выставкой "Традиционное казачье оружие". Среди других экспозиций – "Гитары", "Александр Быков. Мультиинсталляция "Молчание кадра", "Мир глазами детей". С 19:00 здесь начнутся мастер-классы по изготовлению винтажных природных украшений, рисованию цветными зубными пастами, бисероплетению. Среди приглашенных гостей будет художница Юлия Кикоть.

В 19:30 для гостей пройдет приключенческий квест "Знатный кулинар" и свои двери откроет кукольный театр "Шерстяные истории". А ребята смогут посмотреть сказки на диапроекторе +4.

В 20:00 начнутся пешеходные экскурсии "Вдоль стеклянных витрин" и "Тени прошлого", детская интерактивная игра "Следопыт", музейный квест "Сокровища Яковлева", экспресс-экскурсии "Быт горожан в конце XIX – начале XX вв.", "Барнаул. От истоков до конца XVIII века", "Небо для всех".

В 22:00 можно будет послушать этническую музыку от группы "Рунара". А в 23:15 на сцену выйдут барнаульские команды "BUILDAY", "ЛИКБЕZ", "EQ", "ЧеПэ".

В программе выставочного зала музея "Город" несколько экспозиций, мастер-классы и музыкальная программа от Матвея Дорофеева и Astromadman Jurison.

Барнаул, Ленина, 4/Толстого, 24, Ленина, 111, тел.: 65-87-94, 63-64-91.

О других площадках читайте в сводной программе "Ночи музеев – 2018".

Как добраться?

Для удобства посетителей в Барнауле в "Ночь музеев" впервые запустят пять особых экскурсионных маршрутов. Их разделили по тематике. Первый — познавательный — автобус стартует от Государственного художественного музея Алтайского края, а далее объезжает музей "Город", Музей ГУ МВД России по Алтайскому краю, Музей истории Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги, галерею "Универсум", Музей археологии и этнографии Алтая АГУ. Стоимость общего билета – 335 рублей, льготного, для школьников и пенсионеров – 210.

Второй маршрут — исторический. Автобус также стартует от ГМИЛИКА, далее едет к ГХМ, после в Музей истории развития образования Барнаула, в галерею "Универсум", в Музей археологии и этнографии Алтая АГУ, в Музей истории аптечного дела на Алтае "Горная аптека". Общий билет обойдется в 375 рублей, льготный – в 200.

Образовательный маршрут начнется с музея "Мир времени", после автобус отправится в Музей истории развития образования, в Центр противопожарной пропаганды и общественных связей, в ГМИЛИКА, ГХМ. Общий билет стоит 250 рублей, льготный — 130.

Развлекательный маршрут включает в себя посещение Музея ГУ МВД России по Алтайскому краю, Музея истории Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги, выставочной площадки парка культуры и отдыха "Центральный", Алтайского государственного краеведческого музея и Музея истории дорог Алтая. Стоимость общего билета – 160 рублей, льготного — 110.

Последний маршрут — увлекательный. Барнаульцы смогут побывать в краеведческом музее, Музее истории дорог Алтая, музее "Город", в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей, а также в музее "Мир времени". Общий билет – 250 рублей, льготный — 130 рублей.

Важно помнить, что автобусы свое движение начнут в 19:30. А записаться на тот или иной маршрут можно будет 19 мая с 18:00 на Нулевом километре у волонтеров отряда экскурсоводов "Пангея" АГПУ.

Будет ли единый билет?

Единый билет отменили еще в 2014 году и возвращаться в 2018-м к нему не будут. На некоторые площадки вход будет свободный, на других (их будет 14) нужно будет заплатить 100 рублей за взрослого посетителя и 50 — за ребенка или пенсионера. Детей до 6 лет будут пускать бесплатно.

Среди платных оказались Алтайский государственный краеведческий музей, Государственный художественный музей Алтайского края, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, музей "Город", Художественная галерея "Турина гора", Музей "Мир времени", Музей истории аптечного дела на Алтае "Горная аптека", Музей автоугона им. Руслана Дульцева – Ю. Деточкина, Музей "Мир камня", НП "Союз ремесленников Алтайского края", Музей археологии и этнографии Алтая АГУ, Музей истории Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги, выставочная площадка Алтайского государственного театра кукол "Сказка", Творческий центр "Ювелирная кухня", Барнаульский планетарий.

Купить билеты можно по адресам представленных учреждений.

Хочу попасть на "Музейную ночь" бесплатно

Начиная с 14 мая в течение всей недели в официальной группе акции будут проходить розыгрыши бесплатных билетов от музеев города Барнаула. Хотите испытать свою удачу, регистрируйтесь в сообществе "Ночь музеев в Алтайском крае" в социальной сети "ВКонтакте" и первыми отвечайте на вопросы. Таким образом вы можете выиграть пригласительный билет на две персоны. 14 мая пройдут розыгрыши в музей ГМИЛИКА и Государственный художественный музей Алтайского края, 15 мая – в Алтайский государственный краеведческий музей, Музей археологии и этнографии Алтая АлтГУ, 16 мая – в музеи "Город" и "Мир времени", 17 мая – в "Горную аптеку" и Музей истории алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги, а 18 мая – в "Мир камня".

"Музейная ночь" в крае

Что касается всего региона, тут свои двери распахнут почти 100 культурных площадок. Впервые участниками акции станут 20 учреждений – 9 по Барнаулу и 11 в других городах и районах края. В числе новичков — Музей истории Алтайского государственного медицинского университета и медицины Алтая, выставочные площадки Алтайского государственного театра кукол "Сказка", Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи, парк культуры и отдыха "Центральный", а также районные краеведческие музеи в Краснощеково, Славгороде, Смоленском районе.

Сводную программу по районам края можно скачать на нашем сайте.

Стоит отметить, что впервые в 2018 году в Барнауле на основе официальной символики акции Министерства культуры РФ разработан значок "Официальный участник акции" с номером учреждения, который будет размещен во всех музеях-участниках во входной зоне.

Свежие новости о проведении акции можно узнать в официальной группе "Ночь музеев. Алтайский край" или на сайте Управления Алтайского края по культуре и архивному делу.