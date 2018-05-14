Министр энергетики РФ Александр Новак в ближайшее время будет переназначен на свой пост, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, официально о переназначении Новака будет объявлено на этой неделе.

Отмечается, что, несмотря на успешную работу в рамках предыдущего срока, его не повысят до должности "энергетического" вице-премьера. Ходили слухи, что Новак может претендовать в новом правительстве на повышение после ухода Аркадия Дворковича и распределения его полномочий между несколькими вице-премьерами.

Среди главных достижений Новака эксперты отмечают переговоры с Киевом о поставках электроэнергетики в Крым, договоренности с Еврокомиссией об оплате поставок российского газа украинской стороной, а также успешные переговоры со странами ОПЕК (в частности, с Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти).

"У Новака есть понятные задачи на следующие пару лет — сделка с ОПЕК, завершение энергетической стройки в Крыму и Тамани, переговоры по газу с Еврокомиссией и Украиной", — заявил один из источников издания. Также, как подчеркивается, важным вопросом будет завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, хотя сейчас нет уверенности, что решение будет найдено в обозримом будущем.

Вместе с тем пока неясно, претерпит ли какие-то изменения структура Минэнерго и покинет ли министерство кто-то из заместителей господина Новака.