В ночь на 13 мая в Лиссабоне отгремел международный музыкальный конкурс "Евровидение". Его победителем стала задорная представительница Израиля Нетта Барзилай. Участница из России Юлия Самойлова с песней "I Won't Break" не прошла в финал.

Редакция Amic.ru посмотрела все номера и составила свой топ-10.

10. Украина. Константин Бочаров (Melovin) – Under the Ladder. Весьма эффектный перфоманс. Константин так вошел в роль, что даже укусил ведущую во время шоу.

9. Эстония. Элина Нечаева — La Forza. Оперная певица российского происхождения.

8. Венгрия. Группа AWS — Viszlát Nyár. Металкор и пост-хардкор на сцене "Евровидения"! Видимо, парни хотели повторить успех Lordi.

7. Молдова. DoReDoS — My Lucky Day. Пожалуй, самая оригинальная постановка шоу.

6. Армения. Sevak Khanagyan — Qami. Представитель Армении не прошел в финал, но мы решили включить его в наш топ.

5. На пятое место мы решили поместить двух молодых исполнителей. Продвигать талантливую молодежь на такие конкурсы — это очень здорово.

Чехия. Mikolas Josef — Lie To Me. Очаровательный "хипстер-школьник", который покорит ваше сердце.

Швеция. Benjamin Ingrosso — Dance You Off. Этот исполнитель вернет вас в 80-е.

4. Дания. Rasmussen — Higher Ground. Суровые и одновременно лиричные викинги.

3. Израиль. Netta — Toy. Победительнице "Евровидения-2018" мы дали третье место.

2. Кипр. Eleni Foureira — Fuego. Энергичный и зажигательный Кипр.

1. Первое место мы отдали Италии за песню Non Mi Avete Fatto Niente.