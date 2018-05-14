В ночь на 13 мая в Лиссабоне отгремел международный музыкальный конкурс "Евровидение". Его победителем стала задорная представительница Израиля Нетта Барзилай. Участница из России Юлия Самойлова с песней "I Won't Break" не прошла в финал.
Редакция Amic.ru посмотрела все номера и составила свой топ-10.
10. Украина. Константин Бочаров (Melovin) – Under the Ladder. Весьма эффектный перфоманс. Константин так вошел в роль, что даже укусил ведущую во время шоу.
9. Эстония. Элина Нечаева — La Forza. Оперная певица российского происхождения.
8. Венгрия. Группа AWS — Viszlát Nyár. Металкор и пост-хардкор на сцене "Евровидения"! Видимо, парни хотели повторить успех Lordi.
7. Молдова. DoReDoS — My Lucky Day. Пожалуй, самая оригинальная постановка шоу.
6. Армения. Sevak Khanagyan — Qami. Представитель Армении не прошел в финал, но мы решили включить его в наш топ.
5. На пятое место мы решили поместить двух молодых исполнителей. Продвигать талантливую молодежь на такие конкурсы — это очень здорово.
Чехия. Mikolas Josef — Lie To Me. Очаровательный "хипстер-школьник", который покорит ваше сердце.
Швеция. Benjamin Ingrosso — Dance You Off. Этот исполнитель вернет вас в 80-е.
4. Дания. Rasmussen — Higher Ground. Суровые и одновременно лиричные викинги.
3. Израиль. Netta — Toy. Победительнице "Евровидения-2018" мы дали третье место.
2. Кипр. Eleni Foureira — Fuego. Энергичный и зажигательный Кипр.
1. Первое место мы отдали Италии за песню Non Mi Avete Fatto Niente.
Комментарии
Самым интересным было выступление "кричащего сталагмита".
Натта-красава! Прикольное выступление-молодец!