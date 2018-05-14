Увеличение тарифов ОСАГО, которого давно добиваются страховщики, может произойти уже в ближайшие месяцы — Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа, пишут "Ведомости".

Закон об ОСАГО дает ЦБ право менять тарифы на этот вид страхования. Но делать это можно не чаще одного раза в год. Пока регулятор дважды воспользовался этим правом. Оба раза тарифы росли.

Речь о грядущих изменениях в стоимости ОСАГО идет в проекте указания о базовых ставках тарифов этого вида страхования. Отмечается, что размер минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО, коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя и территориальные коэффициенты в документе не указаны — их регулятор еще собирается определить.

При этом коэффициенты мощности двигателя и "бонус-малус" Центробанк планирует оставить без изменений.

Российский союз автостраховщиков и страховые компании выступили в поддержку изменения базовых тарифов ОСАГО. Они настаивают, что размер тарифов вообще необходимо полностью освобождать от госрегулирования.

"Мы говорим не о повышении тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа", — подчеркнул президент РСА Игорь Юргенс.

Впрочем, в Ассоциации защиты страхователей считают, что базовый тариф ОСАГО должен остаться прежним, иначе от покупки полиса станут отказываться многие автовладельцы.