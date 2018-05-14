Увеличение тарифов ОСАГО, которого давно добиваются страховщики, может произойти уже в ближайшие месяцы — Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа, пишут "Ведомости".
Закон об ОСАГО дает ЦБ право менять тарифы на этот вид страхования. Но делать это можно не чаще одного раза в год. Пока регулятор дважды воспользовался этим правом. Оба раза тарифы росли.
Речь о грядущих изменениях в стоимости ОСАГО идет в проекте указания о базовых ставках тарифов этого вида страхования. Отмечается, что размер минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО, коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя и территориальные коэффициенты в документе не указаны — их регулятор еще собирается определить.
При этом коэффициенты мощности двигателя и "бонус-малус" Центробанк планирует оставить без изменений.
Российский союз автостраховщиков и страховые компании выступили в поддержку изменения базовых тарифов ОСАГО. Они настаивают, что размер тарифов вообще необходимо полностью освобождать от госрегулирования.
"Мы говорим не о повышении тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа", — подчеркнул президент РСА Игорь Юргенс.
Впрочем, в Ассоциации защиты страхователей считают, что базовый тариф ОСАГО должен остаться прежним, иначе от покупки полиса станут отказываться многие автовладельцы.
Комментарии
Да когда они уже подавятся то ?!?!?!
10 лет плачу ОСАГО. ни одного дтп. почему я должна платить ЕЩЁ больше???