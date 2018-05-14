В графике президента России Владимира Путина отсутствуют иностранные визиты после церемонии инаугурации, пишут "Известия".

Отмечается, что Путину попросту нет необходимости представляться. Как пояснил помощник главы государства Юрий Ушаков, дело в том, что исполнять свои обязанности продолжил ранее действовавший президент.

Нет в ближайших планах и контактов с представителями США.

В ближайшее время Путин посетит Австрию, а затем, 5 июня, глава государства отправится в Китай, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Все ближайшие встречи состоятся на территории России. В частности, 14 мая в Сочи пройдет встреча лидеров Евразийского экономического союза, в рамках которой президент проведет переговоры с главами Казахстана, Киргизии, Белоруссии, а также новым премьер-министром Армении Николой Пашиняном. 18 мая в Сочи пройдут переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В конце мая Россию посетят президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.