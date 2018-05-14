В графике президента России Владимира Путина отсутствуют иностранные визиты после церемонии инаугурации, пишут "Известия".
Отмечается, что Путину попросту нет необходимости представляться. Как пояснил помощник главы государства Юрий Ушаков, дело в том, что исполнять свои обязанности продолжил ранее действовавший президент.
Нет в ближайших планах и контактов с представителями США.
В ближайшее время Путин посетит Австрию, а затем, 5 июня, глава государства отправится в Китай, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Все ближайшие встречи состоятся на территории России. В частности, 14 мая в Сочи пройдет встреча лидеров Евразийского экономического союза, в рамках которой президент проведет переговоры с главами Казахстана, Киргизии, Белоруссии, а также новым премьер-министром Армении Николой Пашиняном. 18 мая в Сочи пройдут переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В конце мая Россию посетят президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Комментарии
Правильно, нечего ездить к нашим врагам!
а также новым премьер-министром Армении Николой Пашиняном.
а кто признал этого майданутого?
А в Турцию, по второму кругу никак?
Нахрен никому не интересен его хоккей))))
Неудобно быть не легитимным.
блин а новый лимузинчик то кто будет смотреть !!!
14.05.2018 13:55
Vanadiy2014
слышь, альтернативноодаренный, а визиты в Австрию и Китай, и визиты Макрона, Абэ, Меркель в Россию - это и есть теперь нелегимность? ну, ты и клоун)
Vanadiy2014
Не легитимный это ты, а нормальные люди за него голосовали и нас большинство.
14.05.2018 15:04
Гость
Массовый психоз плавно перерастающий в стокгольмский синдром. Или наоборот.
автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не содют... толи еще будет ой ой ой.
14.05.2018 15:10
Если ты жертва, то я нет. я не страдаю от того что весь запад воротит от нашего президента, и нелобзаются с ним как с Ельциным.
Не легитимный это ты, а нормальные люди за него голосовали и нас большинство.
Выборов не было - это раз. То, что бумаге с гербовой печатью люди уже не верят, то, что вся власть завралась и это враньё заверяет высокими печатями - это трагедия России. Всё не настоящее, одна имитация - дума, выборы, президент, СМИ, суды, конституция. Эти 76%- без накруток будет около 65%, притом из пришедших голосовать на "выборы", а из числа всех имеющих право голосовать ну может 45-50 %. И то, не за ВВП, а так, как и задумано Кремлём - "ну не за этих же".