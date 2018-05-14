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Расследование уголовного дела о даче взятки налоговому инспектору со стороны директора одной из фирм завершено в Горно-Алтайске, сообщили в республиканском управлении СКР.
Согласно версии следствия, в августе 2014 года во время проведения налоговой проверки в отношении ООО государственный налоговый инспектор предложил директору фирмы дать взятку за совершение им незаконных действий по непривлечению компании и ее руководителя к ответственности в случае выявления административных правонарушений и, соответственно, по неприменению к ним никаких штрафных санкций.
"После этого директор организации, достоверно зная о наличии в деятельности Общества нарушений требований федерального законодательства РФ, во избежание административной ответственности и наказания в виде штрафа, в сентябре 2014 года по указанию налогового инспектора перечислил на банковскую карту, находящуюся в пользовании последнего, взятку в виде денег в размере 20 000 рублей, которыми тот в дальнейшем распорядился по своему усмотрению", — уточняют в Следственном комитете.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
взятку в виде денег в размере 20 000 рублей
Не пойму я его, у него зарплата 70 000 рублей
Уверен, всех взяточников пересажаем, пока нашим государством правит Владимир Владимирович Путин!
14.05.2018 13:30
гость
У инспектора зп 70 000 р ? вы где эту цифру взяли???
"Расследование уголовного дела о даче взятки налоговому инспектору со стороны директора.."
о получении взятки, за дачу терзали бы директора..но это не точно)
14.05.2018 13:38
- гость -
По аналогии цифр в правоохранительных органах. Это приблизительно майор полиции. Или подполковник госпожнадзора. Или советник юстиции прокуратуры. Плюс минус естественно, но все равно в 3 раза выше, чем взятка
Было б так - и не повелся бы на такую сумму.
20 000 тыс. рублей!?
14.05.2018 13:30
гость
думаете, этот инспектор только с 1 ооо кормился?
14.05.2018 13:43
гость
гениальная аналогия....
14.05.2018 14:54
- гость -
А что в ней не так? Чем инспектор налогового надзора сильно отличается от инспектора госпожнадзора? Если и отличается, то на 5-10 тысяч и еще неизвестно в какую сторону. Все у органов правоохраны сейчас примерно одинаково и зарплата далеко не 20 000 рублей